Kiderült, meddig maradhat ingyenes a parkolás

Saját hatáskörben tartja a parkolás ingyenessé tételének meghosszabbítását a kormány - országosan és a fővárosban is -, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtöki bejelentésével pedig az is biztossá vált, hogy amíg a rendkívüli veszélyhelyzet fennáll, addig a parkolás ingyenességében sem áll be változás.

A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolt, hogy

járványhelyzetben a közösségi közlekedést támogató intézkedésekre van szükség,

márpedig a szociális távolságtartás akkor biztosítható a járműveken, ha a koronavírusos időkben minél többen választanak egyéni közlekedési módokat - például autózást.

A Belváros és az I. kerület megválasztott országgyűlési képviselője, az LMP-s Csárdi Antal ezzel kapcsolatban az InfoRádiónak azt nyilatkozta, rengeteg megkeresés jut el hozzá, hogy a főváros szívében élők ma már alig tudnak hazajutni autóval az ingyenes lehetőséggel élők miatt.

"Több olyan történetet meséltek el nekünk, főleg az V., VI., VII., VIII., IX. kerületben élők, hogy

akár 10 perces körözés után is csak 4-500 méterre tudnak megállni

a lakóhelyüktől" - mondta.

Hozzátette azt is: a vírus terjedésének csúcspontján túl, az óvodák nyitásával lassan vissza lehetne állni a közösségi közlekedés használatára.

Úgy véli, a nehéz helyzeteket Magyarország mindig a saját javára tudta fordítani, ezért úgy gondolja, az enyhítésekig már egész jó volt a levegő minősége Budapesten, de ez a jó folyamat most megtorpan.

"Olyan mértékben nőtt meg egyik pillanatról a másikra a forgalom, hogy a parkolás korábbi rendjének visszaállítása nélkül kezelhetetlenné válik" - nyomatékosította.

Az ingyenes parkolás kérdése korábban a kormányoldal és a főváros vezetése közötti vitatémává vált: a Fidesz és a kormány azt követelte Budapesttől, hogy a tömegközlekedés fertőzésveszélye miatt Karácsony Gergely rendelje el az ingyenes parkolást bécsi mintára, ám a városvezető ezt nem tartotta lehetségesnek március-április fordulóján, mondván, ez sok ingázót autóba ültetne, és forgalmi nehézségek elé nézne Budapest. A vitát április 5-én a kormány eldöntötte, ugyanis országosan ingyenessé tette a parkolást mindenütt, ahol az szabad, kivéve a garázstermeket. Fürjes Balázs Budapest-fejlesztési államtitkár később számokkal igazolta az intézkedés helyességét. A fővárosi és a kerületi önkormányzatoknak az intézkedés miatt komoly bevételkiesésük származik.

Nyitókép: Földi Imre