Orbán Viktor: hétfőtől díjmentes a közterületi parkolás

Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - ismertette a döntést az állami hírügynökséggel Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap.

"A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját" - fogalmazott a kormányfő. Emiatt indokolt a közterületi parkolási díjak megszüntetése - tette hozzá.

Orbán Viktor tájékoztatása szerint a kormány vasárnap a helyzet megoldása érdekében rendeletet alkotott, amely a Magyar Közlönyben még a nap folyamán megjelenik. Ennek értelmében hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - közölte a kormányfő.

Téma volt az operatív törzsnél is Az operatív törzs április 1-jei ülésén merült fel kérdésként , hogy javasolják-e a fővárosnak és a városoknak, hogy tegyék ingyenessé a parkolást a településükön ezzel is elősegítve, hogy ne a közösségi közlekedést használják az emberek. Kiss Róbert rendőr alezredes válaszul azt mondta: az operatív törzs hatáskörét kormányhatározat szabályozza, és nem jogosult ingyenessé tenni a parkolást, nem írhatja át a parkolásra vonatkozó rendelkezéseket, arra az önkormányzatok jogosultak.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások miatt Budapesten kiürültek a parkolók. Többen, pártok és civilek is sürgették a parkolás ingyenessé tételét. Először Rényi Ádám kommunikációs igazgató mondta, hogy ez most nincs napirenden, később Tüttő Kata alpolgármester fejtette ki az InfoRádióban a főváros álláspontját: ha ingyenessé válna a parkolás, akkor megnőne a városban a mobilitási kedv, de ezt most nem erősítenék.

"A szakma részéről azt a javaslatot kaptuk, hogy ha a közúti forgalmi adatok elérik a karácsonyi szintet, akkor döntsünk erről"

– mondta a városüzemeltetésért felelős alpolgármester.

Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy nyilatkozott, hogy a közterületi parkolási helyzet nem lett könnyebb a forgalom megváltozásával, mivel a belvárosi parkolóhelyek nagy többségét továbbra is a helyben lakók használják. A belvárosban kis túlzással kétszer annyi ingyenes parkolási engedély van kiadva a lakóknak, mint amennyi a parkolóhely - mutatott rá.

Karácsony Gergely azt mondta: ha mindenki számára ingyenessé tennék a közterületi parkolást az nem oldaná meg a problémákat, de például dolgoztak azon, hogy megkönnyítsék az egészségügyi dolgozók parkolását, és egyeztettek a plázákkal a parkolóik díjmentes használatáról.

