Gulyás Gergely: a veszély továbbra is fennáll, de 15-tel csökkent az aktív fertőzöttek száma, egyre többen gyógyulnak meg, de az egyensúly törékeny. Budapesten enyhítettünk, de a védelmi szabályokat mindenki tartsa be!

2020.05.21. 10:50

Európa egyik legsikeresebb védekezése

Gulyás Gergely: Európa egyik legsikeresebb védekezése volt a magyar, ehhez a kormánynak is volt némi köze. Magyarországon a 7- napon zártuk be az egyetemeket és tiltottuk be a rendezvényeket. A 12. napon bezártuk az iskolákat. 24. napon kijárási korlátozásokat vezettünk be. Más országok később intézkedtek nálunk. Olaszország sokkal később. Természetesen lehet vitatkozni a fertőzöttek számáról, de az elhunytak száma egy objektív mérce.