Országos szűrés: nem várt meglepetés az egyik településen

A szűrésre összesen 17 778 fő kapott meghívást, akiket a Központi Statisztikai Hivatal választott ki, szem előtt tartva, hogy a teljes lakosságot reprezentálják. A vizsgálatok mintegy felét a Semmelweis Egyetem munkatársai végzik el. A vizsgált személyek megtudhatják, hogy átestek-e már a fertőzésen, vagy épp fertőzöttek-e. Annak érdekében, hogy a felmérés minél pontosabb képet mutasson a hazai járványügyi helyzetről,

rendkívül fontos, akik meghívást kaptak, el is menjenek a szűrésre.

Bár az egyetemek munkatársai egy-egy helyszínen többször is jelen vannak, egy embernek a vizsgálaton csak egyszer szükséges megjelenni. A mostani felmérés május 14-ig tart, az eredményeket május végéig összesítik. Az országos reprezentatív vizsgálatba önkéntes alapon nem lehet jelentkezni, ugyanakkor a későbbiekben lesznek még hasonló felmérések a H-UNCOVER nevet viselő kutatás keretében – olvasható a Semmelweis.hu-n.

A Semmelweis Egyetem által végzett szűrések időpontjai a következőképp alakulnak:

Pest megye: 2020.05.04-13. minden nap

Fejér megye: 2020.05.07. és 2020.05.12.

Győr-Moson-Sopron megye: 2020.05.04. és 2020.05.09.

Komárom-Esztergom megye: 2020.05.06. és 2020.05.11.

Nógrád megye: 2020.05.08. és 2020.05.13.

Veszprém megye: 2020.05.05. és 2020.05.10.

Budapest: 2020. 05. 01-14. minden nap

A többi megye esetében a másik három orvosképző egyetem szervezi a szűrővizsgálatokat. További részletes információk itt olvashatók az országos vizsgálatsorozatról.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a járvány kiterjedését is feltérképező szűrés számos Balaton-parti településen is megkezdődött.

