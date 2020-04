Hatalmas tesztsorozat indul a héten Magyarországon, 17 ezer embert vizsgálnak

Az eredmények alapján országos klinikai epidemiológiai

tanulmány készül arról, mekkora a vírusfertőzöttek valós száma hazánkban,

hányan betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek immunitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek a szinte tünetmentes vírushordozók – olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján.

A szűrővizsgálatot az úgynevezett PCR-teszt segítségével végzik, ez a ma ismert legtévedhetetlenebb módja a fertőzés kiszűrésének, ugyanis

ez a teszt képes kimutatni a vírus örökítőanyagát

– emelte ki dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A teszt úgy zajlik, hogy a páciens légúti (garat és orr) váladékából mintavételi pálcával mintát vesznek, azt speciális csőbe teszik, és genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. A PCR-teszt mellett vért is vesznek a vizsgált személyektől, ezzel a megerősítő laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehetséges immunválaszát mutatják ki – fogalmazott dr. Merkely Béla.

Dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense szerint a PCR-teszteket használó kutatás segítségével azt is meg tudják majd állapítani, mennyire megbízhatóak a piacon lévő gyorstesztek.

17 ezer embert tesztelnek

A tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével kiválasztott 17 778 fő meghívásos alapon vesz részt az ország egész területéről, 14 év felett minden korosztályból. A vizsgált résztvevők egy rövid kérdőívet is kitöltenek – teszik hozzá. Mag Kornélia, a KSH elnökhelyettese azt is közölte: csak a kiválasztott emberek tesztjeit fogják figyelembe venni, mivel bárki más adatai

rontanák a reprezentativitást.

Május 1. és 14. között az ország 7 régiójában pontos időpontokra, előre meghatározott helyszínekre: háziorvosi rendelőkben, járóbeteg ambulanciákon, és szűrőbuszokban várják azokat, akik előzetesen levélben és adott esetben telefonon értesítést kaptak az egyetemektől. A vizsgálatokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítik majd, annak érdekében, hogy az idősebbeknek, vagy a krónikus betegséggel küzdőknek most se kelljen elhagyni otthonaikat. A minták több mint 48,5 százalékát a Semmelweis Egyetem munkatársai gyűjtik be, míg, 20,6 százalékot a Debreceni Egyetem, 16,4 százalékot a Szegedi Tudományegyetem és további 14,3 százalékot a Pécsi Tudományegyetem munkatársaitól várnak a laborok – tette hozzá a rektor.

A 14 napot felölelő szűréssorozatban összesen mintegy ezer fő vesz részt, orvosok, ápolók, asszisztensek és rezidensek, valamint a négy egyetem laboratóriumi hátterének bevonásával valósulhat meg az átfogó vizsgálat.

A vizsgálatot az egyetemek szintjén a klinikai központok elnökei vezetik.

A szűrést a Semmelweis Egyetem

Budapest,

Pest,

Nógrád,

Fejér,

Komárom-Esztergom,

Győr-Moson-Sopron,

Veszprém és

Fejér megyékben,

a Debreceni Egyetem:

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves és

Hajdú-Bihar megyékben,

a Szegedi Tudományegyetem:

Jász-Nagykun-Szolnok,

Békés,

Csongrád,

Bács-Kiskun megyékben,

a Pécsi Tudományegyetem:

Tolna,

Baranya,

Somogy,

Zala,

Vas megyékben végzi el.

A tesztelésben való lakossági részvétel önkéntes és ingyenes, de

óriási felelőssége van azoknak, akiket reprezentatívan és véletlenszerűen a KSH adataira támaszkodva levélben és telefonon megkeresnek a munkatársaink

– emelte ki dr. Merkely Béla. A vizsgálat nem jár fájdalommal, egy kis kellemetlenség árán pontos képet kaphatunk arról, hogy milyen a lakosság érintettsége, ezzel segítve az ország lakosait és a döntéshozókat a járvány legyőzésében.

Második fázis

Az új koronavírussal kapcsolatos járványügyi védekezés május elején kezdődő második fázisában a feladat a biztonságos visszatérés feltételeinek, ütemezésének meghatározása úgy, hogy az megbízható elemzéseken és folyamatos nyomon követésen alapuljon. Ez, a hazai kutatási kapacitások igénybevételével és a tudományos élet képviselőinek szakértelmével megvalósuló vizsgálat is azt szolgálja, hogy a gazdaság újraindítása, a korlátozások fokozatos lebontása a második fázisban a kellő megalapozottsággal mehessen végbe.

A magyar egyetemek kutatói és orvosai

az átfogó keresztmetszeti vizsgálatot legalább két alkalommal a járvány lefolyása során megismétlik,

melyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie. Az országos tesztelés eredményét várhatóan május közepén hozzák nyilvánosságra. Aki részt vesz a vizsgálaton, az kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről – olvasható.

Mint ismert, Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján közölte: átfertőzöttségi vizsgálatok kezdődnek Magyarországon, készülve a járvány esetleges második hullámára. Ez fontos a jövő szempontjából. Ha már lesz védőoltás, akkor lényegesen könnyebb helyzetbe kerülünk – akkor már sikerül kialakítani a nyájimmunitást, tette hozzá.

