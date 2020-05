Itt a koronavírus-tesztben résztvevő balatoni települések listája

A kiválasztott települések között van Keszthely is, a szűrésben érintett lakosokkal folyamatos a kapcsolatfelvétel. Nagy Bálint polgármestere a város közösségi oldalán kérte a helyieket, hogy segítsék az ország koronavírus elleni védekezését azzal, hogy együttműködnek, „hiszen ebben a szűrésben nagyon sok hozzánk hasonló embert képviselünk.

A szűrővizsgálat nem fájdalmas, kis kellemetlenséggel jár, viszont nagyon sokat tud segíteni abban, hogy legyőzzük a járványt”

– fogalmazott a városvezető.

Balatonfüreden is lesznek tesztelések. Bóka István polgármester közösségi oldalán jelezte, a város is bekerült az országos szűrővizsgálat-sorozatba. Keszthelyi kollégájához hasonlóan arra kérte a balatonfüredieket, hogy ha megkeresést kapnak, vegyenek részt a vizsgálatban, hiszen ennek segítségével teljes képet kaphatnak a saját koronavírussal kapcsolatos állapotukról és egyben segítséget is nyújtanak a járvány elleni védekezés módjának meghatározáshoz.

Somogy megyében a Balaton-parti települések közül a Pécsi Tudományegyetem munkatársai

Siófokon,

Balatonbogláron,

Balatonföldváron,

Balatonlellén,

Balatonszárszón és

Balatonvilágoson

végeznek vizsgálatot.

Veszprém megyében a Semmelweis Egyetem

Balatonfüreden,

Balatonalmádiban,

Balatonkenesén,

Csopakon,

Révfülöpön tesztelnek,

a Zala megyei balatoni települések közül Keszthely mellett Vonyarcvashegy szerepel a Központi Statisztikai Hivatal oldalán közzétett listán – írja a Hirbalaton.hu

Nyitókép: MTI/Varga György