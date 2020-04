Újabb bírálatot kapott a főváros általános sebességkorlátozási javaslata

Vitézy Dávid a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy meglepődtek a javaslaton, hiszen azt nem mutatták be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának - a budapesti városvezetés és a kormány közötti párbeszéd legfontosabb színterének - ülésén.

Hozzátette, az egy nagyon helyes cél, bár nem újdonság, hogy a sebességet csökkentve tegyék biztonságosabbá Budapestet; a legtöbb lakóövezetben már most is csak 30 kilométer/órával lehet közlekedni, és egyéb korlátozásokat is bevezettek. Szerinte ugyanakkor a kerületeket bevonva, utcáról utcára kell dönteni a kérdésben, nem "fűnyíróelv" szerint, egységesen bevezetni a korlátozást.

"Azt a célt kell kitűzni, hogy Budapesten kevesebben haljanak meg az utakon, mert e téren nagyon rosszul állunk az európai fővárosokkal való összehasonlításban" - hangsúlyozta Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy bizonyos utakon a 70-ről 50 kilométer/órára való visszalépés túlzás lenne.

A vezérigazgató szerint hiba volt az is, hogy a városvezetés nem magyarázta el az embereknek, hogy miről szól a javaslat és nem folytatott le semmilyen egyeztetést a kérdésben.

Mint azt az Infostart is megírta, a fővárosi önkormányzat javaslata értelmében 2021-től bevezetnék a 70 kilométer/órás sebességhatárok megszüntetését a budapesti gyorsforgalmi és autópálya-bevezető utakon, az összes többi fővárosi közúton és utcán pedig egységesen 30 kilométer/óra lenne a legnagyobb megengedett sebesség. Az előterjesztést várhatóan szerdán fogadja el Karácsony Gergely főpolgármester.

A javaslat máris több bírálatot kapott, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke, Kovács Kázmér szerint például nem lesz kevesebb a halálos kimenetelű baleset a fővárosban attól, hogy csökkentik a sebességhatárokat. A BKV szerint lelassulhat a tömegközlekedés, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója pedig egyebek között a hatástanulmányokat, szakértői állásfoglalásokat hiányolja.

