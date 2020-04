Vitézy Dávid a sebességkorlátozásról: jó kompromisszum született

Állásfoglalást tett közzé Vitézy Dávid a budapesti forgalomcsökkentés terve - illetve az ütemtervről megjelent főpolgármesteri határozat - körüli gondolatairól.

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Facebook-posztban a közlekedésbiztonsági szempontra koncentrál, és statisztikákon keresztül mutatja be, hogy Budapest útjain - például Bécséihez viszonyítva - mennyivel több a tragédia, mint amennyi elviselhető lenne.

Mint fogalmaz, Bécsben harmadannyian halnak meg közúti balesetben, mint Budapesten, a magyar főváros ráadásul összeurópai összevetésben is igen rosszul áll - Oslo és Helsinki két olyan európai főváros, ahol lenullázták a halálos közlekedési balesetek számát.

A legvédtelenebben szerinte a gyalogosok és kerékpárosok; míg

a gépjárművek vezetői okozzák a balesetek 85 százalékát, a halottak közel 40 százaléka gyalogos vagy kerékpáros

- és a halálos kimenetelű baleseteknél a gépjármű sebessége sem volt éppen alacsony.

Szerinte "nincs abban szenzáció", hogy a lakóutcákban 30 legyen a megengedett legnagyobb sebesség, "lehet és kell továbblépni, főleg a belvárosban, a körúton belül, hisz ezeken a sűrűn lakott területeken az alacsonyabb sebesség csökkenti a zajterhelést és javítja a forgalombiztonságot" - írta.

Hangsúlyozta, hogy a sebességhatárokat be kell tartani és tartatni.

Az általános 70-ről 50-re csökkentést túlzásnak tartaná, megjegyezve, hogy

a ferihegyi gyorsforgalmin 90-ről 70-re csökkent a megengedett legnagyobb sebesség, és ennek alaposságát a baleseti statisztikák visszaigazolták.

Ugyanígy szerinte a Váci út angyalföldi szakaszán lassítani kell a forgalmat, emiatt a zajterhelés is csökken majd, a sávokat is lehet szűkíteni, így szélesebb járda és kerékpársáv is elfér majd.

Mindvégre pedig konzultációt és társadalmi egyeztetést tart az ügyben szükségesnek, de előrelépésnek tartja, hogy ellenzéki javaslatokat már befogadott Karácsony Gergely terve.

"A pár napja közzétett közgyűlési javaslat végül a főpolgármester és a közgyűlési frakciók egyeztetése nyomán módosult, Karácsony Gergely befogadta Láng Zsolt korrekciós javaslatait és az elfogadott határozatban már az szerepel, hogy a megengedett sebesség csökkentéséről útszakaszonként születhet majd döntés, s bekerült a budapestiek alapos tájékoztatása, a részvételiség erősítése is a határozatok közé. Szerintem ezzel jó kompromisszum született és fontos eredmény, hogy az alapvető célban, az emberi életek védelmében és az ezt szolgáló közlekedéspolitikában egyetértés van" - írta.

