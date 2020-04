Önkéntes alapon újra gyógyíthatnak a 65 év felettiek

Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter április 16-i utasítása szerint, ha másképpen nem szervezhető meg az ellátás, akkor a 65 év felettiek is visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba, ha önként vállalják - írta a Népszava. A veszélyhelyzet kihirdetését követően - a Magyar Orvosi Kamara kérését is figyelembe véve - arról döntött a kormány, hogy a 65 év feletti orvosokat lehetőség szerint kivonják a közvetlen betegellátásból, tekintettel arra, hogy a koronavírus fertőzés miatt erősen veszélyeztetett korcsoportba tartoznak, a közvetlen betegkapcsolat viszont óriási kockázatot jelent a fertőzésveszély miatt. Ez viszont az ország számos pontján okozott problémákat, főleg az alapellátásban, ahol sokszor az elöregedőben lévő szakma veteránjai több háziorvosi praxist is ellátásnak egyszerre.

Egy, a Népszavának név nélkül nyilatkozó aneszteziológus azt mondta, még megfontolja, hogy visszamegy-e dolgozni, és több kollégája is hasonló véleményen van. Úgy fogalmazott,

"Elhajtottak, mint egy magzatot, pedig március 15-éig a hátunkon vittük az ambulanciákat, a műtőket és az egyéb kezeléseket, mindenféle védőeszköz, köszönet nélkül. Még azt sem mondták, ha koronavírusos leszel, akkor lesz egy gép a számodra.

Nem egy kollégám sírt a vállamon, hogy így lett vége. Most ők is, azt mondják, megfontolják, hogy a miniszteri levélre mit lépjenek."

A lapnak Weltner János sebész elmondta: a legrosszabb helyzetben az alapellátás van, ahol aránytalanul nagy számban vannak 65 év felettiek, és ők egyedül dolgoztak. A rendelőintézetekben is egy-egy szakmában egy orvos van, így a rendelettel, ami hátrébb vonta őket ott is nehéz helyzetbe kerültek. A kórházakban tíz orvosból, talán ha kettő lehetett érintett, tehát ott megoldható volt a helyettesítésük. Saját helyzetét értékelve Weltner János azt mondta: most a betegek java részének hazaküldése miatt, alig van sebészként feladata a kórházban, így nem nagyon van értelme visszamenni. Az idősek fokozott veszélyeztetése még nem szűnt meg.

A lap felidézte a Magyar Orvosi Kamara április eleji megkeresését is, amiben az EMMI figyelmét próbálta felhívni arra, hogy akaratán kívül mennyire nehéz helyzetbe hozta a kormány ezeket az orvosokat.

Sok helyen ugyanis a döntést követően egyszerűen elbocsátották őket, és emiatt pénz nélkül maradtak, holott eddig közalkalmazottként csak a nyugdíjukról való lemondással dolgozhattak.

Most viszont öregségi nyugdíjat sem kaphatnak, csak ha végigjárják az újraigénylés személyes jelenlétet igénylő időigényes folyamatát.

A miniszter a múlt hét végén aláírt levelében ennek kapcsán arra biztatta az intézményeket, hogy a munka törvénykönyve által lehetővé tett megállapodással rendezzék az idősebb orvosok munkaviszonyának folytonosságát. Azaz van lehetőség arra is, hogy továbbra is megkapják a nyugdíjpótló munkajövedelmüket.

Nyilatkozatháború a védekezés szervezéséről „Hozzák nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét, a miniszteri utasításokat pedig tegyék hozzáférhetővé rendszerezett, visszakereshető formában” – kérte nyílt levélben a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől. A levél szerint a mindennapi betegellátásban küzdő orvosok azt jelezték: „fokozódik a bizonytalanság és a feszültség, mert számukra ad hoc utasítások alapján, a célok ismerete nélkül zajlik az egészségügyi rendszer járványügyi helyzet miatt szükségszerű átszervezése”. Mint írják: „nem ismert, hogy milyen járványterjedési dinamika esetén milyen forgatókönyvhöz kell igazodniuk, számolniuk kell-e esetleges kirendelésükkel. A szakmailag nem indokolhatóan rövid határidejű átszervezések komoly orvosetikai-lelkiismereti problémákhoz vezettek. Bízunk benne, hogy mindezek a lépések egy meghatározott terv részei, és nem pillanatról pillanatra, ötletszerűen meghozott döntések” – áll a kamara levélében.

Válaszlevelében Kásler Miklós úgy fogalmazott:

"Az orvosszakmai egyeztetések általában szakmai körben zajlanak, a nyílt levélben kommunikálás pedig elsősorban politikai műfaj. Egyre inkább úgy tűnik, a Kamara gyakorlatában e kettő összemosódik. A kormány és az EMMI 2020. január 24. óta folyamatosan tesz intézkedéseket a koronavírus világjárvány elleni védekezés érdekében. A vírussal kapcsolatos információk eddig megismerhető részét a WHO és más nemzetközi egészségügyi szervezetek is publikálták. A tárca és a kormány a kamara több tagjával is együttműködik a járványgörbék becslésekor, a döntések előkészítésekor, az intézkedések meghozatalakor. Ezért is félrevezető az Önök levele, amelyet már a közösségi oldalakon is terjesztenek. Ezzel feszültséget, bizonytalanságot keltve a rendszerben. Amikor pontosan az összefogás lenne célszerű!" A miniszter részletes indoklást, vagy felvilágosítást nem ad az elrendelt intézkedésekre, csak annyit közölt, hogy a legsúlyosabb forgatókönyvre készülnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kórházakból csak olyan beteg bocsájtható el, aki már nem igényel kórházi ellátást. Megemlítette azt is, hogy a kórházak megyei szinten koordinálhatnak, egyes kórházak több, mások kevesebb ágyat szabadíthatnak fel. Továbbá azt, hogy a kórházi gazdálkodás egyensúlyban tartása érdekében áttértek a bázisfinanszírozásra.

