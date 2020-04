Nem állt le az élet a Balatonnál, de nem mindennek örülnek

Az ország többi részéhez hasonlóan a Balaton-parton is a bizonytalanság uralja a napokat. Csak azt lehet tudni, hogy egy veszélyes járvány felszálló ágában tartunk, de azt nem, hogy mikor érheti el a csúcspontját, mikorra cseng le - mondta az InfoRádiónak Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, a Balatoni Szövetség elnöke. Szerinte egyelőre nem az a fontos, hogy a húsvéti hosszú hétvége milyen lesz, hiszen a balatoni vállalkozások sincsenek nyitva - mert nem is lehetnek.

"Egyébként meg az itteni településekre nagy számban érkeznek üdülőtulajdonosok, amit tiltani nyilván nem tilt semmi, semmilyen jogi szabályozás,

bár az én értelmezésem szerint a kijárási korlátozásban az azért benne van, hány módon lehet a lakhelyet elhagyni, de nincs benne az, hogy lemegyek a nyaralómhoz"

- osztotta meg aggályait a polgármester.

Az általános bizonytalanság ellenére a tóparti településeken folyamatosan zajlanak az idei szezonra tervezett és megkezdett fejlesztések. Balatonfenyvesen a strandon megkezdett munkálatokat szeretnék be is fejezni, ahogyan a balatoni brigakörút aszfaltozása is zajlik - utóbbi kormányzati beruházásban. Hozzátette: személy szerint örül a kerékpárút-fejlesztésnek.

"Nyilván lesz balatoni szezon, de azt, hogy mikor, még nem tudhatjuk. Az első és legfontosabb, hogy birkózzunk meg közösen és felelősen ezzel a borzalommal, ami körülöttünk van" - hangsúlyozta Lombár Gábor.

Szerinte április elején még korai a balatoni turizmusról beszélni, és most még senki sem tudja megmondani, hogy mekkora lehet az idegenforgalom vesztesége. Számítanak rá, hogy lesz, de a mértékéről majd csak akkor tudnak nyilatkozni, ha már túl lesznek rajta.

A hétvégékre a Balatont pihenési céllal választókhoz fordulva azt üzente, hogy

"ha kicsi önmérsékletet tanúsítana mindenki, akkor lehet, hogy hamarabb örülhetnénk közösen a Balatonnak."

