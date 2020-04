Egyre több település zárkózik el országszerte a turisták elől

Balatonfüreden csütörtök déltől vezetnek be korlátozásokat - közölte Bóka István polgármester. Lezárják a város 71-es főút alatti összes nagy parkolóját. Nem lehet majd megállni a Huray utcai és a Borsos Miklós utcai parkolóban, a két nagy strand parkolójában és a Zákonyi úti mélygarázsban. Lezárják a város két nagy strandját is: az Esterházy és a Kisfaludy strand a hosszú hétvégén nem látogatható. Erre az időszakra a város közterületeire fokozott rendőri jelenlétet kért az önkormányzat és minden közterület-felügyelő is szolgálatban lesz. Az intézkedések a tervek szerint kedd reggel 8 óráig lesznek érvényben.

Balatonalmádiban péntektől lezárják a Szent Erzsébet ligetet, az Óvári kilátót és környezetét, a főtéren található szökőkút előtti teret és parkolót, a Pannónia kulturális központ parkolóját, a strandok parkolóit, a játszótereket és a kültéri fitneszparkokat. Aki megszegi a szabályt, az 10 ezertől 200 ezer forintig terjedő bírságot fizet. Az üzletekben és a közforgalmú zárt helyeken a maszk viselése kötelező - közölte Kepli Lajos polgármester.

Keszthelyen kordonokkal lezárják a Balaton-partot, a rendőrség ellenőrzi, hogy megszegi-e valaki a lezárást - közölte a város polgármestere csütörtökön a közösségi oldalán. Nagy Bálint úgy fogalmazott: arra kérik a kirándulást tervezőket, hogy valamennyiünk egészsége védelmében ne menjenek Keszthelyre, a keszthelyieket pedig arra, hogy most ők se sétáljanak a Balaton-parton.

Gárdony polgármestere, Tóth István a város közösségi oldalán látható videointerjúban jelezte: a helyi rendőrkapitányságtól és polgárőrségektől azt kérte, hogy húsvét hétvégéjén fokozottan legyenek jelen a közterületeken, s a vendégeket, nyaralótulajdonosokat vegyék rá a kijárási korlátozás előírásainak betartására. Mint mondta, erre azért van szükség, mert múlt hétvégén nagyon sokan érkeztek Budapestről Gárdonyba, a tóparton és a közparkokban sokan voltak, a vendéglátóegységek előtt pedig sorban álltak ételért az emberek.

Visegrádon pénteken 8 órakor lakosságvédelmi intézkedések lépnek életbe. Az önkormányzat a honlapján azt közölte: a város belterületén kizárólag az engedéllyel rendelkező helyiek vagy a városban dolgozók parkolhatnak, a 11-es főútba torkolló belterületi utak egyirányúak lesznek, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel egyeztetve pedig lezárják a turistaforgalom elől a Fellegvárba vezető Panoráma utat. Az átmenő forgalom a 11-es főúton haladhat Esztergom és Budapest között, a főúton útbaigazító táblákat helyeznek ki. Az intézkedéseket elsődlegesen hétvégékre szólnak.

A Pest megyei Zebegény honlapján az olvasható: "Maradj otthon húsvétkor! Ezt kéri a Dunakanyar!". A felhívást közösen jegyzi Dobogókő, Dunabogdány, Dömös, Esztergom, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Surány, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Zebegény, Vác és Visegrád.

Szarvas polgármestere elrendelte több, a Holt-Körös partján található közlejáró, valamint a Liget Hotellel szembeni vízparti lejáró lezárását. Az önkormányzat így azt szeretné elérni, hogy horgászturisták se érkezzenek a hosszú hétvégére a városba. Korábban közös felhívást adott ki a békésszentandrási és a szarvasi polgármester, hogy a közelgő ünnep idejére a települések szállásadói függesszék fel tevékenységüket, a veszélyhelyzet idején ne fogadjanak vendégeket. Babák Mihály szarvasi településvezető emellett levelet írt az operatív törzsnek, amelyben azt kérdezi, jól értelmezik-e, hogy a víkendezés nem tartozik a lakóhely elhagyásának kormányrendeletben megfogalmazott alapos indokai közé, és hogy kérhetnek-e ezért intézkedést a rendőrségtől. Írt egy levelet a helyi rendőrkapitánynak is, ebben azt kéri, a járőrök fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Leveleiben azt írta, a szarvasi Körös-holtág mellett több mint ezer kis üdülőt emeltek a telektulajdonosok, akik között dunántúli és budapesti lakosok is vannak. Ők a jó idő beköszöntével nagy számban megjelentek a telkeken.

A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének 58 tagegyesülete határozatlan időre megszüntette a napijegyek és a horgászengedélyek értékesítését - mondta Zoltai Dániel, a szövetség elnöke. A megye 19 ezer aktív horgászát arra kérik, szüneteltessék tevékenységüket. A korlátozások betartását halőrök felügyelik.

Kecskeméten átmenetileg lezárják a Benkó Zoltán Szabadidőközpontot, az arborétumot és a Szent Hubertus Parkerdőt, közismert nevén a Nyíri erdőt - erről a helyi operatív törzs döntött szerdán. A szervezet tagjai abban állapodtak meg, hogy felkérik a Hírös Sport Kft. ügyvezetőjét és a KEFAG Zrt. vezérigazgatóját, hogy a közkedvelt kirándulóhelyek április 10-étől ne legyenek látogathatók. A csoportosulások megakadályozása érdekében felkérik a városrendészet és a városban működő polgárőr-egyesületek vezetőit, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a játszóterekre, a parkokra, a lakótelepek környékére, a Csalánosi Parkerdőre és Csalánosi Erdőre. Csongrádon csütörtöktől lezárják a népszerű nyaralóhelyen, a Körös-toroknál található sportpályákat.

Az elmúlt napokban Tihany polgármestere, majd Hollókő, Szentendre, Tokaj és Velence vezetői is kérték a húsvéti ünnepekhez közeledve, hogy az emberek a koronavírus-járvány miatt ne látogassanak el a népszerű kirándulóhelyekre. Szentendrén az ünnepekre elrendelték a belváros részleges lezárását.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Jászai Csaba