Megbetegedés a neurológiai klinikán

A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának egyik neve elhallgatását kérő munkatársa arról tájékoztatta a Qubitet, hogy a klinika több alkalmazottja is megbetegedett. Úgy tudja, két osztályt be is kellett zárni a klinikán, viszont a még bejáró dolgozókat csak március 25-én kezdték el módszeresen tesztelni.

Beck András, a Semmelweis Egyetem sajtóreferense azt válaszolta, hogy a szakdolgozók és orvosok védelme, a járvány megfékezése és a biztonságos betegellátás érdekében már március 11-től minden szükséges esetben saját hatáskörben biztosítja a folyamatos szűrést a munkavállalók és hallgatók számára, továbbá biztosított a panaszmentes kollégák szűrése is. Az egyetem Neurológiai Klinikáján március 14-én annak ellenére azonosítottak egy fertőzött kollégát, hogy a klinika munkatársai nem oktatták azokat az iráni gyógyszerész hallgatókat, akikről március elején bizonyosodott be, hogy megfertőződtek koronavírussal.

Az egyetem rektorának utasítására a klinika valamennyi munkatársánál elvégezték a vizsgálatot, így még a betegség korai szakaszában tudtak azonosítani néhány fertőzöttet. Az intézkedéseknek köszönhetően az egyetem dolgozói között csak sporadikusan jelent meg a betegség, március 26. óta nem tudnak újabb megbetegedésről. A Semmelweis Egyetemen továbbra is folyamatos és biztonságos a betegellátás, rendelkezésre áll a megfelelő humán erőforrás.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt