Problémamentes eszközöket, a kötelező maszkviselést, a munkavállalók segítését sürgette az ellenzék

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése. Ezen arról beszélt, milyen eszközök érkeznek a héten Magyarországra (lélegeztetőgépek, maszkok stb.), valamint hogy hol tart a külföldön rekedt magyarok hazaszállítása. (Mindezekről itt írtunk.)

Közterületi maszkviselés, jó minőségű eszközök

A frakcióválaszok között Lukács László (Jobbik) megköszönte a miniszter tájékoztatását, és azok munkáját is, akik védekezéshez szükséges eszközök behozatalában közreműködnek. Azt javasolta, hogy Magyarországon vezessenek be a kötelező közterületi maszkviselési szabályokat, és

ehhez az állam biztosítsa a szükséges maszkokat, ne az önkormányzatokra hárítsák ezek beszerzését.

Felvetette a Kínából érkező eszközök minőségellenőrzésének szükségességét, és egy munkahelyvédelmi alap létrehozását.

Az eszközök minőségét szóba hozta Varju László (DK) is, aki szerint a most érkezőknél sokszor komoly minőségi problémák vannak. Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) azt mondta: hatékonyabb érdekérvényesítést várnak el a külügyminisztériumtól. Felhívta a figyelmet Kínából érkező eszközökkel kapcsolatos minőségi problémákra és azt kérdezte, mikor jutnak el az egészségügyi intézményekbe a védekezéshez szükséges eszközök. Azt is firtatta, hogy a kormánygépeknek mi a szerepe a szállítmányok hazahozatalában.

Hatósági ár?

Mesterházy Attila (MSZP) megköszönte a külügyminisztérium erőfeszítéseit, amelyeket a határon túl rekedt magyarokért tesz. Egyetértett azzal, hogy a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladatok: hazahozni a magyarokat, megvédeni az embereket és újraindítani a gazdaságot.

Ugyanakkor azt javasolta, hogy a kkv-k esetében a kormány újabb ágazatokra terjessze ki a már bevezetett kedvezményeket, valamint a munkahelyek védelme érdekében fizesse ki a bérek 80 százalékát.

Helyesnek nevezte az eszközbeszerzéseket, de a visszaélések megakadályozása érdekében azt javasolta, hogy hatósági árral, vagy másként szabályozzák a védőeszközök piacát.

KDNP: az ellenzéktől támogatást nem kapunk, csak "beakasztást"

Vejkey Imre, (KDNP) azt hangsúlyozta: a KDNP számára a legfontosabb az emberek egészségének, életének védelme. Fontos, hogy elegendő védekezéshez szükséges eszköz érkezzen, ebben Kína és a Türk Tanács segíti Magyarországot, azonban rossz hír, hogy az EU egy forinttal sem adott többet a koronavírus elleni harcra, mint amennyi Magyarországnak már korábban rendelkezésére állt - fejtette ki. Bírálta az EU járványügyi központját, amiért szerinte sokáig elbagatellizálta a helyzetet.

Úgy vélte: a kormányoldal az ellenzéktől támogatást nem kap, de "beakasztást igen". Az ellenzéket azzal vádolta: felelőtlenek, csak a politikai haszonszerzés érdekli őket, miközben most az emberéleteket kell megmenteni.