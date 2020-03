A korábbi bejelentést megerősítve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt közölte: nem zárják be a templomokat, de felelős és körültekintő magatartásra buzdítja a katolikusokat.

"Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe! Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra" - fogalmaz a pénteki közlemény.

Terveznek online miseközvetítéseket, szabadtéri szentmiséket, illetve más módozatokon is gondolkodnak, hogy lehetővé váljon a liturgikus ünneplés. A köztelevízió ebben partnerük lesz, már most vasárnap is közvetítenek szentmisét.

Aki egészségi állapota miatt nem vehet részt szentmisén, azok számára egyéni vagy családos imádságot javasol a püspökkar.

A további döntéseket a katolikus egyház az állami intézkedésekkel szinkronizálja.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com