Sokkoló felvételek a pécsi tömegverekedésről

Az NB III-as magyar együttes és a horvát második ligás gárda edzőmérkőzést játszott szombaton, de a főszereplők nem a labdarúgók, hanem a szurkolók voltak, a gyepen ugyanis egymásnak estek. A két tábor a kovácstelepi focipályán a játéktérre rohant, s ütni-vágni kezdte egymást. Segédeszközöket talán a közeli építkezésről szereztek,vasrudakkal vagy falécekkel csépelték azt, aki szembejött.

Egy szemtanú arról számolt be a Blikknek, hogy ez az egész nem a véletlen műve volt, hanem precíz „operatív munka” előzhette meg,

megszervezhették a verekedést.

Először néhány pécsi ment a pályára, majd berohantak a horvátok, és kezdődött a harc. A játékosok a többi nézővel a távolabb eső kapuhoz húzódtak, miközben egyre több vérző ember lehetett látni. A helyszínen arról lehetett hallani, hogy előre meg volt szervezve a verekedés a két tábor között.

Mire a rendőrség a helyszínre ért, a horvátok elűzték a pécsieket. A rendőröknek már csak annyi dolguk volt, hogy elvégezzék az igazoltatásokat, végül negyvenegy horvát és három magyar szurkolót vettek őrizetbe. Két pécsi szurkoló szenvedett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket, össze kellett varrni a sebeiket.

Az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság és rendbontás miatt indít büntetőeljárást.

A meccset egyébként folytatták, és végül az NB III Közép-csoportjában szereplő magyar klub 3-1-re nyert.

Fans of Hungary’s Pecsi MFC and Croatia’s Cibalia clashed on the pitch during a friendly match on Saturday.



More: https://t.co/cf0du8I2kj pic.twitter.com/IKYRLETfGC