Matolcsy György: az eurózóna teljes reformjára van szükség - a nap hírei

Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos arra számít, hogy már ebben a félévben megnyílhat a pályáztatás a magyar űrhajós-jelölteknek. A kiképzés 2022-23-ban történhet meg, az űrrepülést pedig 2024-re tervezik. Ferencz Orsolya az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: azt szeretné, ha a pályázási lehetőség nyitott lenne mindenki számára, aki megfelel az alapvető feltételeknek. Elmondta, hogy Magyarország már csaknem 20 kutatási területre tett javaslatot az oroszoknak.

Évi 9 milliárd forintot biztosít a meddőségi vizsgálatokra a kormány - közölte az egészségügyi államtitkár.Horváth Ildikó hangsúlyozta: a kivizsgálási csomagok és a kezelésben használt gyógyszerek támogatása 100 százalékra nő februártól. Felidézte azt is, hogy a kormány 12-re növelte az állami fenntartású meddőségkezelési intézetek számát.

Az eurózóna reformját és a maastrichti kritériumok újragondolását sürgette a nemzeti bank elnöke. Matolcsy György a Lámfalussy-konferencián az európai közösség minden tagját az eurózóna átalakításáról szükséges párbeszéd elindítására kérte, és elmondta: Magyarország már elkészítette az erre vonatkozó programot. A jegybankelnök a kihívások közé sorolta a geopolitikát, az új technológiákat és a pénzügyeket.

Tovább rontotta a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére vonatkozó előrejelzését, és lefelé módosította 2019-es GDP-növekedési becslését is a Nemzetközi Valutaalap. A globális gazdasági növekedés az IMF legfrissebb számítása szerint 2019-ben 2,9 százalék volt. Az idei évre vonatkozó előrejelzését 3,3 százalékra, a 2021-est pedig 3,4 százalékra csökkentette a Valutaalap. A prognózis emellett a növekvő társadalmi nyugtalanságokra is utal.

Elkészült a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről.Az Európai Néppárt elnöke Twitter-oldalán jelentette be, hogy hamarosan találkozik Orbán Viktorral és az érintett pártok vezetőivel, a februári választmányon pedig bemutatja saját értékelését. Donald Tusk bejelentéséből az nem derül ki, hogy a választmányon döntenek-e a Fidesz sorsáról.

Már 95 ember szenvedett fagyhalált tavaly szeptember közepétől január közepéig. 10 nap alatt 21-en haltak meg a hideg miatt az országban - közölte a Magyar Szociális Fórum elnöke. Simó Endre az InfoRádióban hozzátette: az áldozatok többsége saját fűtetlen otthonában, a mentőben, vagy a kórházban halt meg.

Tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat a metróvezető és a forgalomirányító ellen a 2016 decemberében a Pillangó utcai megállónál történt metróbaleset ügyében.Rab Ferenc a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője az InfoRádióban elmondta: a két 64 éves férfivel szemben foglalkozástól eltiltást és letöltendő szabadságvesztést indítványozott az ügyészség. Az ütközéstől 5 utas súlyos, 16 pedig könnyebb sérülést szenvedett.

Kiengedték a letartóztatásból a tavaly májusi dunai hajóbaleset ügyében megvádolt ukrán hajóskapitányt - erősítette meg az InfoRádiónak a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.Rab Ferenc elmondta: a másodfokú bíróság a kapitány bűnügyi felügyeletét rendelte el, nyomkövetőt kell viselnie. A férfi ellen halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt emeltek vádat.

Automatizált, e-mailes pótdíj-emlékeztetőrendszert vezet be a Budapesti Közlekedési Központ.A szolgáltatástól azt várja a társaság, hogy időben fizessenek a megbüntetett utasok. Az úgynevezett pótdíjasszisztens 3 alkalommal küld üzenetet annak, aki megadja e-mail címét. Az adatfelvétel után azonnal értesíti az utast a kedvezményes befizetési lehetőségekről, a pótdíjazást követő 15. napon pedig újra figyelmezteti az utast arra, hogy 30 nap után emelkedik a pótdíj összege. Az ügyfél a 28. napon is kap figyelmeztetést. A BKK a pótdíjak oline befizetését is lehetővé tenné.

16 új buszt kapott a BKV. Az Euro-6-os motorral felszerelt Mercedesek az 1999-ben és 2001-ben gyártott Ikarus 412-eseket váltják. Budapest déli térségében állnak forgalomba, ilyenek járnak majd a 200E jelzésű repülőtéri vonalon is. A BKV közleménye szerint az új járművek átadásán Karácsony Gergely főpolgármester fontos lépésnek nevezte az új buszok forgalomba állítását, de hangsúlyozta: annak örülne, ha néhány év múlva Budapesten csak elektromos buszok járnának.

900 millió eurós humanitárius segélyezési költségvetést fogadott el az Európai Bizottság. Az összeg csaknem felét Afrikában, elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban költik el. A Közel-Keleten 345 millió euró jut a szíriai háború és a jemeni polgárháború miatt kialakult kritikus helyzet enyhítésére. Ázsia és Latin-Amerika előreláthatólag 111 millió eurós támogatást kap a költségvetésből. Latin-Amerikában a segély elsősorban a venezuelai válság hatásait hivatott csökkenteni.