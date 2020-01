Újabb helyen jelent meg a madárinfluenza

A Hajdú-Bihar megyei Létavértes településen is madárinfluenza vírusát azonosította a Nébih laboratóriuma kedden egy nagylétszámú, mintegy 115 ezres állományú kacsatartó gazdaságban. A fertőzött állományban megemelkedett elhullást tapasztaltak, továbbá megjelentek a betegségre jellemző klinikai tünetek is.

A hatóság a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Többek között a fertőzött állomány leölését már gyanú alapján megkezdték a szakemberek, továbbá a gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet és a 10 km sugarú megfigyelési körzetet.

A Nébih szerint a

betegség megjelenésében valószínűleg a közeli tóra járó vadmadarak játszhattak szerepet.

A baromfikat jelenleg is kötelező teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etetni és itatni, az almot szintén úgy kell tárolni, hogy ahhoz a vadmadarak ne férjenek hozzá. Az előírások hamarosan kiegészülnek a kötelező zártan tartással, a fokozott kockázat miatt azonban már most érdemes az állományok zártan tartásról is gondoskodniuk a gazdáknak.

