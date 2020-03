Feloldották két megye járványügyi zárlatát

Megszűntek a a magas patogenitású madárinfluenza miatti korlátozások Magyarországon március 2-ától - adta hírül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A tavaly észlelt két fertőzést nem követte újabb kitörés, így a hatóság feloldotta a korlátozásokat Komárom-Esztergom és Hajdú Bihar megyében.

Ez pedig lehetővé teszi, hogy az érintett megyében működő vállalkozások baromfiszállítmányokat indíthassanak a belföldi vágóhidak mellett az Európai Unióba is. Az unión kívülre szánt baromfiexporttal kapcsolatban elrendelt exportkorlátozások továbbra is érvényben vannak még.

Ezek legkorábban 2020. április 30 után indulhatnak újra, amennyiben újabb kitörésre nem kerül sor, és így az ország visszanyeri madárinfluenza-mentes státuszát.

Az országos főállatorvos és az állategészségügyi hatóság folyamatosan egyeztet ezen kereskedelmi partnerországok hatóságaival annak érdekében, hogy mielőbb feloldják korlátozásaikat - írta közleményében a Nébih.

Mivel azonban a vándormadarak tavaszi vonulása miatt a vírus továbbra is veszélyt jelent a baromfiállományokra, ezért továbbra is zártan kell tartani a hazai baromfiállományt az országos főállatorvos korábbi rendelkezése szerint. Szintén kötelező a járványvédelmi minimum feltételek teljesítése, azaz a baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni - hívta fel a figyelmet a hatóság.

Nyitókép: MTI/Varga György