Karácsony Gergely: súlyosan káros ez a kormányzati terv

A Népszava értesülései szerint a kormány olyan javaslatot mutatott be az Európai Bizottságnak, amely az uniós forrásfelhasználást végletesen központosítja, és a kormányzattól teszi függővé, hogy jutnak-e európai pénzek budapesti fejlesztésekre. Karácsony Gergely szerint ez álságos, mert ennek az anyagnak az elkészültét nem előzte meg egyeztetés. „És álságos azért is, mert a kormány illetékes minisztere rezignált arccal letagadja az anyag létezését, pedig az itt van éppen az asztalomon. Letagadja azt is, hogy ezt bemutatták Brüsszelben. Pedig az ominózus napon speciel én is Brüsszelben tárgyaltam, a repülőgépen ott ült előttem Palkovics László miniszter” - írta Facebook-oldalán.

A főpolgármester hozzáteszi: tisztában van vele, hogy még nagyon távoli, hogy a 2021-2027 közötti időszak uniós forrásfelhasználásának elfogadott kerete legyen.

„Káros, súlyosan káros ez a kormányzati terv. Mert Budapest az ország gazdasági motorja, ha Budapest nem jut fejlesztési forrásokhoz, a motor leáll, és annak nem csak a budapestiek, hanem az egész ország kárát látja. Minden létező fórumon fel fogunk lépni, hogy az Unió ne hagyja jóvá a Budapestet büntető elképzeléseket. Tárgyalni fogunk az Európai Bizottsággal és minden érintett intézménnyel a súlyosan káros elképzelés megtorpedózása érdekében. Az ellenzéki pártok EP-képviselőit közös ügyünk képviseletére kérjük” - közölte.

Karácsony Gergely bejelentette: azonnali egyeztetéseket kezdeményez a kormánnyal annak érdekében, hogy egy hatékony, Magyarország egészének érdekeit szolgáló, és a budapestiek számára is fejlesztési forrásokat biztosító rendszert dolgozzanak ki a következő 7 év fejlesztési forrásainak felhasználására.

Felveszik a kapcsolatot Palkovics László miniszterrel, hogy tisztázzák a kormány terveit.

„Nem fogjuk hagyni, hogy politikai okokból megrövidítsék a budapestieket és kárt okozzanak az egész országnak.”

Közben az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztálya az atv.hu-val azt közölte: nem találtak olyan anyagot, amely a Népszavában megjelent. Viszont egy olyan anyagot igen, ami december 10-én egy tervezett videókonferencia keretében került munkaanyagként Brüsszelbe. Az angol nyelvű prezentációs munkaanyag címe “Potential Operational Programmes for the 2021-2027 period in Hungary”, azaz Lehetséges operatív programok a 2021-2027-es időszakra Magyarországon. Ebben a 8. oldalon szerepel az az ábra/dia, mely szerint a prioritások között szerepel a főváros.

Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az InfoRádiónak azt mondta: nem igaz, hogy a kormány azt tervezi, Budapestnek ne jusson európai uniós forrás. Semmiféle ilyen kormányzati döntés nem született, ilyen előterjesztés sincs. Kiemelte: a következő uniós ciklusra vonatkozóan is vannak már érvényes kormányzati döntések. Ezek közül az egyik legjelentősebb a HÉV hálózat teljes felújítása.

Jávor Benedek, a főváros brüsszeli képviselője azt mondta: az Európai Bizottság felé is képviselni fogja azt az álláspontot, hogy biztosítsák azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek lehetővé teszik Budapest fejlődését. Hozzátette: a felhasználási keretről és elosztásról pedig a főpolgármesternek kell egyeztetéseket kezdeményeznie a kormányzattal.

