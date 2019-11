Kiderült, miért nem a megtett út alapján kell fizetni az autópálya-használatáért

Mint ismert, Magyarországon a személyautók, valamint a teherautók után eltérő módon kell fizetni az autópálya használatáért. Míg utóbbiak esetében a megtett úttal arányosan, addig előbbiek után időalapon kell fizetni, vagyis heti, havi, vagy éves autópálya-matrica váltható ki. Bár az Európai Parlament korábban tett egy olyan ajánlást, hogy az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy kötelező legyen-e a személygépkocsik számára is a megtett úttal arányos fizetés, a magyar szakember nem tartja ezt jó megoldásnak. Szerinte

nem is efelé halad a világ, hanem a hazánkban érvényes megosztott szabályozás irányába.

Barta Tamás arról is beszámolt, hogy évi mindegy 15 millió úthasználati jogosultságot értékesítenek 8 millió különböző rendszámra. Az első tíz hónap adatai azt mutatják, hogy a korábban slágernek számító heti matricák értékesítése csökkenőben van, és

már a havi matricákat keresik jobban az emberek,

ami – megfogalmazása szerint – egyrészt annak tulajdonítható, hogy a belföldi felhasználók egyre tudatosabbak, másrészt az is közrejátszik, hogy a gazdasági növekedés miatt nőtt a családok megtakarítása, emiatt többet is tudnak utazni. Tehát az autópályamatricák vásárlása egyre népszerűbb, évről évre emelkedik az igénybevételük, és az idei évben is bizonyos, hogy egy újabb csúcsot fognak elkönyvelni az eladások számát tekintve - tette hozzá.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a jövő évi terveket illetően megjegyezte, állandó jelleggel igyekeznek fejleszteni az internetes oldalukat, ennek keretében vezetnek be 2020-tól egy

térképes útvonal- és matricatervező szolgáltatást,

ezzel is vonzóbbá téve az ügyfeleik számára a weboldalukat. A program segítségével, a kiindulópont és a célállomás magadása után, az útvonalról és arról is tájékoztatást kapnak a felhasználók, hogy melyik matricát éri meg számukra leginkább megvásárolni. Hiszen, mint Bartal Tamás fogalmazott, szolgáltató vállalatként a legfontosabb számukra az ügyfeleik elégedettsége.

