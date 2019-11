Ezrével pusztulnak a kutyák az országban

A menhelyek túlzsúfoltak, új kutyákat nem tudnak fogadni, ezért a feleslegessé vált állatok végül az utcán kötnek ki – mondta Wieden Krisztina, a Hangya Közösség Alapítvány vezetője az InfoRádiónak. Becslések szerint 18 ezer állat nem éli meg a tél végét. Gyakran fagynak meg kutyák a magánházaknál, és a gyepmesteri telepeken is sokszor pusztulnak el állatok.

Ma Magyarországon az emberek egy része nem kellő felelősséggel tartja a kutyákat – hívta fel a figyelmet Wieden Krisztina. "Körülbelül 300 ezer állat tölti utcán a telet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az állatvédők gondozásában 22 ezer kutya van, akkor nyilvánvaló, hogy nagyon kevés állat kerülhet be hozzájuk."

A magyarországi állatmenhelyek kevés állami támogatást kapnak, az egyetlen mentőövet a magánadományok jelentik. Egy részük kap pénzügyi segítséget az önkormányzatoktól, de inkább megelőzésre lenne szükség, ivartalanítási programokkal. Állami támogatás is létezik, de

egy kutyára egy évben mindössze 133 állami forint jut,

ez egy napi élelmezésre sem elég. A legtöbb forrás magánadományozásból érkezik, de a menhelyeket üzemeltetők sokszor saját forrásból fedezik a működést – mondta el az alapítvány elnöke.

Több mint 10 ezer kutya egész életét a menhelyrácsok mögött tölti és soha nem lesz gazdája.

A befogadott kutyák jelentős részét maguk a gazdáik viszik vissza a menhelyekre. Naponta legalább annyi leadni kívánt kutyáról érkezik bejelentés, mint amennyi kóbor kutyáról – tette hozzá Wieden Krisztina.

A Kutyaszemmel programban idén közösségi adománygyűjtést szerveztek, és mintegy 6,5 millió forint gyűlt össze. Ezt az összeget 20 vidéki rászoruló menhely között osztják szét, a támogatás nagyjából 2500 kutya életét teszi könnyebbé.

Az utolsó gyűjtésük még most is tart az adjukossze.hu oldalán, és van adományvonaluk is, ennek száma 13600, a kódjuk 82-es. A kampány karácsonykor zárul, a szervezet addig további kétmillió forint összegyűjtését tűzte ki célul.