Nagy változást jelentett be a BKK a közösségi közlekedésben

December 2-ától 2020. január 3-áig az M3-as metró minden nap, hétvégén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz viszi az utasokat.

Az adventi hétvégéken sűrűbben közlekedik majd a 2-es, a 4-es és 6-os, valamint a 17-es villamos, továbbá a 80-as trolibusz.

December 24-én a belvárosból délután 3 óra és délután fél 4 között indulnak az utolsó metrószerelvények, és a metróállomásoktól a legtöbb nappali járat utolsó indulása ezekhez csatlakozik. Ezt követően – ahogy az elmúlt években is – az éjszakai hálózat járataival lehet közlekedni. A repülőteret kiszolgáló 200E járat ezen a napon is 0-24 óráig közlekedik a Nagyvárad tér és a Liszt Ferenc Airport 2 között, valamint a 100E busz is egész nap jár.

Az év végi időszakban nemcsak szilveszterkor, hanem az azt megelőző éjszakákon is hosszabb lesz az üzemidő. A december 27-éről 28-ára virradó éjszakától kezdve a 30-áról 31-ére virradó éjszakáig az M2-es és az M4-es metró hosszabb üzemidővel közlekedik. Ahogyan a belvárost érintő kiemelt nappali autóbuszjáratokat – az 5-ös, 7-es, 8E és 9-es buszt – december 27-e és 30-a közötti időszakban is éjjel–nappal közlekedtetik.

Szilveszter éjjel egész éjszaka jár majd az M2-es, az M3-as (Nagyvárad tér és Újpest központ között) és az M4-es, valamint éjjel 1 óráig közlekedik az M1-es metró. Egész éjjel jár továbbá a belvárost érintő 5-ös, 7-es, 8E és 9-es autóbusz, az éjszakai buszok többségén pedig sűrűbb menetrend lép életbe vagy nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek.

Decemberben több ünnepi jármű is útra kel: lesz többek között karácsonyi fényvillamos, Mikulástroli és adventi hajó is – olvasható a BKK oldalán.

