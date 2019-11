Évek óta tudottak voltak Gothár Péter zaklatási ügyei - ezt állítja Schilling Árpád

Azt írja: "Gratulálok a Katonának, hogy lezárta végre ezt az ügyet, amelyről annyian tudtunk már évek óta, de vagy nem volt jogunk, vagy nem volt bátorságunk megnevezni az illetőt."

Az Infostart is beszámolt kedden a budapesti Katona József Színház közleményéről, amelyben a teátrum azt tudatta, hogy menesztette egyik alkalmazottját, mert az erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a dolgozókkal.

A sértettek írásbeli bejelentése után vizsgálóbizottságot állítottak fel, és a külső szakértők bevonásával lefolytatott vizsgálat nyomán a vezetőség azt a döntést hozta, hogy azonnali hatállyal, november 19-től kezdve az illető nem léphet az intézmény területére, illetve a színház a vele való közös munkát a továbbiakban befejezi.

A sértettek számára a színház pszichológust biztosít, ezzel az ügyet lezártnak tekinti.

Szerdán újabb közlemény jelent meg a teátrum közösségi oldalán, ennek szerzője Gothár Péter rendező, aki, mint írják, maga kérte, hogy a színház adja ki gondolatait. A rendező szavai szerint "egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledett" egy munkatársnőjéhez, amiért emlékei szerint bocsánatot kért és kapott is pár nappal később. Az eset szerinte most a színház nyilvánosságán keresztül járta be a nagynyilvánosságot is, ezt követően Gothár Péter nyilvánosan is megismétli bocsánatkérését.

"Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam" - zárja sszavait Gothár Péter.

A történtekre reagált Schilling Árpád rendező, akinek a felesége, Sárosdi Lilla robbantotta ki Marton László zaklatási botrányát. Schilling Árpád egyebek között gratulál a Katonának, hogy lezárta végre ezt az ügyet, amelyről

"annyian tudtunk már évek óta, de vagy nem volt jogunk, vagy nem volt bátorságunk megnevezni az illetőt."

Posztjában a rendző felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy nem a lebukás jelenti a kockázatot a színház számára, hanem a bűnismétlés.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd