Mélyül Gothár Péter zaklatási botránya

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Katona József Színház kedden tájékoztatott arról, hogy menesztette egyik alkalmazottját, mert az erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a dolgozókkal. A sértettek írásbeli bejelentése után vizsgálóbizottságot állítottak fel, és a külső szakértők bevonásával lefolytatott vizsgálat nyomán a vezetőség azt a döntést hozta, hogy azonnali hatállyal, november 19-től kezdve az illető nem léphet az intézmény területére, illetve a színház a vele való közös munkát a továbbiakban befejezi.

Egye eset, több eset

Szerdán újabb közlemény látott napvilágot a teátrum közösségi oldalán, ennek szerzője Gothár Péter rendező, aki, mint írják, maga kérte, hogy a színház adja ki gondolatait. A rendező szavai szerint "egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledett" egy munkatársnőjéhez, amiért emlékei szerint bocsánatot kért és kapott is pár nappal később. "Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni" – tette hozzá. Érdekesség lehet, Gothár Péter közleményében egy esetről beszél, míg a teátrum korábbi közleményében többről, valamint több sértettről is említést tett. A Blikk is megjegyzi, hogy információik szerint a rendező egy éven át zaklatott egy fiatal színésznőt, annak ellenére, hogy többen is figyelmeztették. Az ifjú művész végül megelégelte és jelentette a főnökeinek, és ekkor derült fény arra, hogy nincs egyedül, több sorstársa is van, írja a bulvárlap.

Ugrik a Kossuth-díj?

A botrányról Gulyás Gergely kancelláriaminisztert is kérdezték a sajtó munkatársai a szokásos csütörtöki Kormányinfón, miszerint a kormány hogyan kommentálja Gothár Péter színházi zaklatási ügyét, illetve, hogy visszavonják-e a Kossuth-díját? A Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában kifejtette, hogy az említett eset egy legalább egy éve eltusolt ügy, ami kivizsgálásra szorul. Amennyiben ez megtörténik, akkor kiderül majd, hogy más hatóságoknak is lépniük kell-e. A díjvisszavonásokkal kapcsolatban óvatosságra intett, megjegyezve: utoljára a mostani ellenzék próbálkozott ilyennel. Mint fogalmazott, "nem tudom, mikor kapott Kossuth-díjat Gothár Péter, de ő most vált méltatlanná rá."

A Színművészetin is lehettek hasonlók

A Blikk arról is beszámolt, hogy Gothár Péter másik munkahelyén, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen lehettek problémái, emiatt az intézmény azonnali etikai vizsgálatot kért maga ellen. A vizsgálat lezárultával az eredményről tájékoztatást ígértek az egyetem polgárai és a közvélemény számára. Az egyetem emellett egy hivatalos körlevelet is postázott a kollégáknak és hallgatóknak, akik több fórumon is jelezhetik, ha ők is hasonló helyzetbe kerültek.

