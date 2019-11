Nem kötelező, de nagy előnyt jelent felvételinél a nyelvvizsga

A kormány elkötelezett az idegennyelv-tudás fejlesztése mellett, ez ugyanis nagyban szolgálja a fiatalok versenyképességét – hangsúlyozta Schanda Tamás sajtóttájékoztatóján. Ismertette: a mostani felsőoktatási eljárásban

a komplex középfokú nyelvvizsga után 28 többletpont, a felsőfokú nyelvvizsga után pedig 40 többletpont jár majd.

Az államtitkár kitért azokra a kormányzati intézkedésekre is, amelyek a nyelvtudás fejlesztését szolgálják, így arra, hogy 2018 óta a 35 év alattiaknak visszatérítik egy sikeres nyelvvizsga árát. Emlékeztetett a diplomamentő programra, amelynek köszönhetően több ezren tettek nyelvvizsgát és kapták meg diplomájukat, illetve felhívta a figyelmet, hogy az október elsejétől a nyelvtanulást diákhitel is támogatja.

"Egy új konstrukciót, a Nyelvtanulási Diákhitelt is igénybe lehet venni, összesen félmillió forint értékben. Illetve a 9. és 11. évfolyamos tanulók részére 2020-tól biztosítandó 2x2 hetes külföldi tanulmányút minden idők legnagyvonalúbb befektetése a köznevelésben tanulók diákok nyelvtudásában" – emelte ki.

Horváth Zita felsőoktatási helyettes államtitkár felhívta a figyelmet, hogy

továbbra is felvételi feltétel egy emelt szintű érettségi.

A szabályokat pontosítják, és már az első ilyen vizsgáért jár 50 pluszpont, akkor, ha 45 százalékos eredményt ér el a diák. Emelt szintű érettségi vizsgáért továbbra is

maximum 100 többletpontot lehet szerezni,

tette hozzá.

"Ha valakinek matematikából van egy emelt szintű érettségije, de azt mondjuk mérsékelten jó eredménnyel teljesíteni, akkor a bemeneti feltételeket – hogy kötelező a emelt szintű érettségi –, teljesítette, de 50 pontot akkor kap érte, ha legalább 45 százalékot elért. Tehát ezalatt is praktikusan a 2-es, köznyelven fogalmazva, megvan, de plusz pont nem jár érte" – magyarázta Horváth Zita.

A felsőoktatási helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy december 19-20. körül jelenik meg a felsőoktatási felvételi tájékoztató, amely részletesen ismerteti a változásokat. A felvételi tájékoztató kizárólag elektronikus formában lesz elérhető, és így is lehet majd jelentkezni is. A pontszámokban markáns eltérés az előző évekhez képest nem lesz, fűzte hozzá.

