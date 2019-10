Szoros állást mért Budapesten a Puclicus Intézet

Az biztos szavazó, főpolgármester-választók körében hibahatáron belül van a jelöltek közti különbség:

Karácsony Gergelyre 47 százalék, Tarlós Istvánra 49 százalék,

míg Puzsér Róbertre 4 százalék tervezi leadni szavazatát, Berki Krisztián támogatottsága nem éri el az egy százalékot, derült ki a Publicus Intézet a Népszava megbízásából készített reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Pulai András az InfoRádió azon kérdésére nem tudott válasszal szolgálni, hogy az eltérő közvélemény-kutatók számai miért térnek el egymástól szokatlanul nagy mértékben. Mint ismert, a Nézőpont Intézet például a Tarlós István–Karácsony Gergely küzdelmet 56:38-ra mérte, ami óriási különbség. Mint fogalmazott, ő a saját kutatási eredményeit látja, annak a részleteit ismeri és annak a módszertanával van tisztában. És ebben eddig nem kellett csalatkoznia, tette hozzá.

A Publicus felmérésében több aktuális ügyre is rákérdeztek, így arra is, hogy Karácsony Gergely többször is főpolgármester-jelölti vitára hívta ki Tarlós Istvánt, amiről a megkérdezettek közel háromnegyede (72 százalék) hallott. Azok közül, akik hallottak a kihívásról tízből nyolcan (82 százalék) arról is értesültek, hogy Tarlós István különböző indokokkal, de kitért a vita elől. A megkérdezettek több mint fele (52 százalék) úgy gondolja, hogy az lett volna a helyes, ha Tarlós István kiáll vitázni.

Az önkormányzati kampány emlékezetes pillanat volt, amikor Tarlós István, a Fidesz főpolgármester-jelöltje egy megafonnal a kezében vitatkozott Tordai Bencével, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjével, erről a megkérdezettek közel kétharmada (59 százalék) hallott, derült ki a kutatásból, és az is, hogy a válaszadók háromnegyede (73 százalék) szerint nem fér bele a politikai viták kereteibe ez a módszer, míg tízből ketten (18 százalék) megengedőek ezzel kapcsolatban. A megkérdezettek többségének (43 százalék) romlott a megítélése Tarlós Istvánról a "megafonozás" következtében, míg negyedüknek (23 százalék) nem változott róla a véleménye emiatt, ám ötödük (18 százalék) körében javult a megítélés.

A közvélemény-kutatás arra is kitér, hogy

a megkérdezettek 58 százaléka ígéri biztosra részvételét az október 13-i választásokon,

amely arány megegyezik a két héttel ezelőtt mértekkel, és magas részvételt vetít előre.

A kérdőíves vizsgálatot szeptember 22-28 között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 601 fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Mikrocenzus 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi