Nem lesz újra bánya a Pilisben - egyelőre

Bányaterület fekszik Pilisvörösvár és Pilisszántó határában, de még belül a vörösvári közigazgatási területen. Tulajdonképpen az erdőben helyezkedik el, kellős közepén egy Natura 2000-es természetvédelmi területnek.

"Nagyon régen bányatelekké van minősítve a hely,

maga a bányatelek pedig nem része a természetvédelmi területnek,

amikor bányatelekké nyilvánították, akkor még nem volt meg a Natura 2000-es törvény" - egyértelműsítette az InfoRádióban Gromon István, Pilisvörösvár polgármestere.

Valaha volt bányaművelés a telken, de 30 éve már semmi, derékvastagságú fák borítják, nem egy működő bánya, de

papíron, miután folyamatosan megújították a bányaszolgalmi jogot, működő bányának minősül.

Hogy a bánya újranyitását Pilisvörösvár miért ellenzi, arról Gromon István azt mondta, Pilisvörösvár egyetlen erdőjéről van szó, rekreációs terület, a Pilisi Parkerdő Zrt. gondozásában áll, hétvégeken százak kirándulnak erre, a hegyi kerékpározásnak egyik fellegvára, illetve a lovas turizmus is jelen van itt.

"A Pilis Budapest tüdeje, másrészt pedig

nagyon sok olyan ember van Magyarországon, akik számára a Pilis nem csak egy környezetvédelmi, természeti érték, hanem egyben egy szent hely is.

Mindezeken túl ez a hely számtalan védett növénynek és állatnak ad otthont, a por és a zajterhelés - nem is beszélve a rezgésterhelésről és az utak amortizációjáról -, egy viszonylag jelentéktelen bánya miatt ilyen pusztítás és terhelés elképesztő dolog volna" - tette hozzá a településvezető.

A keddi, parázs hangulatú közmeghallgatáson a beruházó nem jelent meg, ami nem feltétlenül rossz hír a vörösváriak számára.

"Kedd reggel a kérelmező beadott egy kérelmet a hatósághoz, hogy az eljárást szüneteltessék. A hatóság órákon belül egy végzésben helyt adott a kérelemnek,

ezért az esti közmeghallgatás már nem is minősült közmeghallgatásnak. Magyarul ami ott történt, annak már nincs joghatása erre az eljárásra, ami így szünetel, és hat hónapig szünetelhet" - tájékoztatott Gromon István, aki nem tudja, hogy mi a kérelmező hosszú távú szándéka.

A település vezetője most örömtüzek gyújtása helyett zajvédelmi szakértőt, levegővédelmi szakértőt, rezgésvédelmi szakértőt, növény- és állatvilággal foglalkozó szakértőt von be a folyamatba, szakvéleményüket pedig mind hivatalossá is teszi, hogy ha később mégis felmelegítenék a bányanyitás ügyét, akkor ezek a papírok már meglegyenek. Ezen kívül zajlik Pilisvörösvár "ügyféllé nyilvánítása" az ügyben, így minden papírnak át kell mennie a városon is. Hasonló helyzetbe hozhatják magukat a környékbeli civil szervezetek, így a helyiek érdekérvényesítő képessége jelentősen nőhet.

A bányanyitást egyébként ellenzéki és kormánypárti helyi politikusok egyaránt ellenzik.

Az InfoRádió megkereste a bányanyitást kérelmező céget is. Amint megérkezik a válaszuk, az InfoRádió, illetve az Infostart azt is közli.

Nyitókép: Pilisi Parkerdő / Katkó Blanka