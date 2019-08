A Műanyagmentes július kezdeményezést 8 évvel ezelőtt egy ausztrál civilszervezet hívta életre, mára pedig több mint 170 országban, 120 millió ember vesz részt benne.

A kihívás lényege, hogy próbáljunk egy hónapig úgy élni, hogy minél kevesebb műanyagot fogyasszuk

– ismertette Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország munkatársa az InfoRádiónak.

"Próbálunk nem becsomagolt zöldségeket, gyümölcsöket, pékárukat vásárolni, nem használunk szívószálat, egyszer használatos műanyag poharakat, tányérokat, evőeszközöket. Próbáljuk elkerülni a PET-palackok használatát. Magyarán szólva próbálunk egy műanyag-diétát folytatni" – emelte ki.

Remélhetően ennek van egy olyan haszna is, tette hozzá a Greenpeace Magyarország munkatársa, hogy nem csak egy hónapig fog tartani az emberek fellángolása, és aki végigcsinált egy ilyen hónapot, "az realizálja, hogy igazából tökéletesen le tudja élni az életét úgy, hogy sokkal kevesebb műanyag szemetet termel".

Ez Simon Gergely szerint sem egyszerű, hiszen a boltokban mindent becsomagolnak, akár duplán, triplán is, és

valóban odafigyelést igényel mindenki részéről, hogy változtasson.

Néha bizony még nem érti a zöldséges, miért a saját zacskónkba akarjuk tenni az árut vagy ha a dobozunkban szeretnénk hazavinni az ételt.

A szakember reményét fejezte ki, hogy a Műanyagmentes július akcióval a gyártók irányába is hatnak, és idővel ők is váltanak majd, "hiszen a felelősség közös".

A Greenpeace Magyarországnál továbbá úgy látják, hogy az államnak is számos lehetősége lehetne beavatkozni, hiszen egyre több országban tiltják meg a nejlonzacskók használatát (Ausztria például az elmúlt hetekben döntöttek erről), vagy épp a PET-palackokra szabnak ki jelentős betéti díjat, mint például Németországban. A zöld szervezet Magyarországon is kezdeményezte, hogy korlátozzák, tiltsák be a műanyag zacskók használatát Magyarországon – az erre irányuló

petíciójukat már több mint kétszázezren támogatták.

A következő hetekben fogják eljuttatni az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére – árulta el Simon Gergely –, hiszen korábban ígéretet kaptak, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, miként lehetne jelentősen korlátozni az egyszer használatos csomagolóanyagok forgalmazását.

Nyitókép: Pexels.com