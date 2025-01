Látványos timelapse-videón nézhető meg, milyen gyorsan terjedt a tűz Los Angelesben

Január 7-én csaptak fel a lángok Los Angeles mellett, azóta már több mint 50 milliárd dolláros, átszámítva körülbelül 20 ezer milliárd forintos kár keletkezett. A hatóságok buldózerrel tolják félre az útból a menekülők által hátrahagyott autókat - írja a hvg.hu.

A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángok megfékezéséért, de a munkát rendkívül megnehezítik a rendkívül erős széllökések, amik gyorsítják a tűz terjedését. Hogy mennyire, azt a Kaliforniai Egyetem videofelvétele remekül szemlélteti.

A közösségi médiában közzétett timelapse-videó január 7-éről ölel fel egy 90 perces időszakot, és nem sokkal a tűz bejelentését követően készült. Az intézmény közlése szerint a viharos szél miatt mindössze 20 perc kellett ahhoz, hogy a tűz 20 hektárosról 200 hektárosra növekedjen:

Intense imagery is being captured across ALERTCalifornia's camera network as multiple major fires burn across Southern California. This clip is from the #PalisadesFire and was captured by our Temiscal Trailhead camera. See all cameras live 24/7 at https://t.co/rX9jK5C3Xg. pic.twitter.com/LFoJTRQJOw