"Nem akarunk úgy tenni, mintha mi lennénk a világ megmentői" - mondta Holger Beeck, a McDonalds környezetvédelemért felelős vezetője a Tagesspiegelnek, amikor a berlini kísérletről kérdezték. A gyorsétteremlánc most önszántából kezdett műanyagmentes működésbe, de Beeck nem tagadja, előre menekülnek, ismerve a szigorodó, elsősorban uniós szabályozást.

A tesztidőszak után nemcsak az üzlet alkalmazottainak volt pozitív a véleményük, hanem a máskor kevés visszajelzést adó vendégek is szívesen nyilatkoztak az új csomagolásokról, és szinte kivétel nélkül tetszettek nekik az új megoldások.

A hamburgereket kizárólag olyan papírdobozokban adták, amelyek alapanyaga közel fele részben zöld hulladék volt, a ketchupos kis dobozokat ehető, ostyaszerű tésztába rakták. A poharaknál a műanyagot a karton fogja felváltani, a műanyag szívószálak pedig eltűnnek a kínálatból. A papír szívószálakkal még kísérleteznek, a hamburgerek szinte biztosan zöld hulladék alapú papírba kerülnek, és meglepő módon a saláták is papírtálcába juthatnak, mert a berlini tesztben ezt is váratlanul jól fogadták a vevők. Egyedül a McFlurry fagylaltokhoz adott fa kiskanalak nem váltak be, ezen még dolgoznia kell a láncnak.

Az átállás fokozatos lesz, a változások nagyobb része jövőre jön, de 2020 végéig úgy tervezik, hogy csak Németországban mintegy ezer tonnával tudják csökkenteni a műanyagszemét-kibocsátást.

Nyitókép: MTI/Komka Péter