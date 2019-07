Így változik az élet augusztustól

Augusztustól alakul át az akadémiai kutatóhálózat. Az MTA-ról leválasztott intézmények működtetése átkerül az újonnan létrejövő Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz. A 12 tagú vezetőség felét a kormány, felét az MTA javasolja, vezetőiről pedig konszenzussal döntenek. A kormány szándékai szerint ez a lépés a kutatóintézet-hálózat alapkutatási eredményeinek nagyobb arányú és hatékonyabb hasznosulásához vezet majd. Az MTA szerint viszont az elfogadott intézményi és finanszírozási struktúra ellentétes a kutatásfinanszírozás európai elveivel, és veszélyezteti a tudományos szabadságot.

Változik a médiatörvény

A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók, így RTL Klub, TV2, M1 esti híradói maximum 45 perc hosszúak lehetnek. 20róll 35 százalékra emelik azt a műsoridőt, amely „nem szolgálja a demokratikus közvélemény tájékoztatását”. Enyhül a pornótilalmon: kód segítségével elérhetővé válnak a felnőtt tartalmak a lineáris műsorfolyamban, 18 éven felüli előfizetőknek - közölte a napi.hu.

Mindent lát a NAV

Július 31-ig szankció nélkül jelenthették be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) az üzemeltetők azokat az automata berendezéseket, amelyek olyan terméket vagy szolgáltatást kínálnak, amelyért helyben fizetnek a vásárlók, működésükhöz nincs szükség kezelőszemélyzetre. A kötelezettség vonatkozik minden berendezés üzemeltetésére: parkolóautomata, személyzet nélküli autómosó berendezés, játékkiadó gép. Augusztustól a be nem jelentett berendezések üzemeltetője mulasztási bírságot kaphat.

Segítség a diákoknak

Augusztus 1jétőll az ügyfélkapun keresztül személyes megjelenés nélkül is igényelhető a Diákhitel. A havi maximum 70 ezer forintos keretig igényelhető, lakhatásra is fordítható, szabad felhasználású Diákhitel 1 kamata jelenleg 1,99 százalékon áll, míg a kizárólag a felsőoktatási képzési díjakra igényelhető Diákhitel 2 továbbra is kamatmentesen vehető igénybe.

Nyitókép: Pixabay.com