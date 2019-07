Jól látható változás jön az automatáknál, kapaszkodhatnak az üzemeltetők is

Július 31-ig van idejük bejelenteni az automaták üzemeltetőinek gépeiket a NAV-nál.

"Minden olyan automatára vonatkozik a bejelentési kötelezettség, amik olyan termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, amiért helyben lehet fizetni, kezelésükhöz pedig nincs szükség személyzetre"

- mondta el az InfoRádióban Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője.

Korábban az étel-, italautomatákat kellett csak bejelenteni, most viszont már a parkolóautomatákat, személyzet nélküli autómosókat is, vagy az olyan kis, tekergetős gépeket is, amelyek aprópénzért kiadnak valamilyen játékot.

A regisztráció egy adatlap beküldésével valósul meg, erre elektronikusan van lehetőség a NAV honlapján keresztül.

Eddig nagyjából 9 ezer automatát regisztráltak az üzemeltetők.

A bejelentés során az automata különböző adatait kell megadni, például a gyártó nevét, a típust, a gyártási számot, egyéb műszaki jellemzőket.

"Például hogy milyen módon lehet az automatában fizetni a szolgáltatásért. Ha ez az adatlap beérkezik, generálunk egy regisztrációs számot, amit visszajuttatunk az üzemeltetőnek, akinek jól látható helyen kell azt feltüntetni a berendezésen" - folytatta Kis Péter András.

Azt nem tudja megjósolni, hogy a hajrában még hány gépet jelentenek be, ahogy azt sem, a változásra hányan reagálnak inkább az automata üzemeltetésének befejezésével.

A határidő után ha egy üzemeltető valamiért nem regisztrált, a NAV bírságot fog kiszabni.

Nyitókép: http://innoinfo.hu