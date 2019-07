Már Pécs utcáin vadásznak, a rendőrség engedélyezte

A vaddisznók már megszokottak a környéken, hajnalban előfordul, hogy több család is dézsmálja a kiskertek gyümölcseit. Az ágakat letépik, a fák kiszáradnak, sok kárt okoznak. Több éjjel is figyelték őket, volt, hogy reflektorral világítottak rájuk, de a vaddisznók nem rettentek meg a fénytől, zavartalanul folytatták a lakmározást. Már 10-15 méteren belülre merészkednek az állatok, nem lehet velük semmit se kezdeni. Nem csak vaddisznók, sakálok és rókák is gyakori vendégei a lakott területeknek - írja a bama.hu.

A rendőrség a napokban kiadott közleménye szerint az elhanyagolt kertekben megtelepedett vaddisznók miatt lakossági bejelentések érkeztek, mert a vadak jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben. A terület nincs közvetlen kapcsolatban vadászható vadászterülettel, ezért a kártékony vadállomány eltávolításának egyetlen módja a vaddisznók belterületi vadászata. A rendőrség a bejelentések miatt már nem először adott belterületi vadászatra engedélyt.

Helyismerettel, szaktudással és tapasztalattal rendelkező vadászok vigyázzák éjjelente a területet. December 31-ig a csillagászati napnyugtát követő egy óra és a csillagászati napkeltét megelőző egy óra közötti időszakban lehet számítani hanghatásokra, melyek okozhatnak némi kellemetlenséget az ott élő lakóknak, de attól nem kell tartania senkinek, hogy bármiféle baja esik.

Az idén amúgy is sok vaddisznó van, de a vadászok szerint az ott élők lassan kénytelenek hozzászokni a vad közelségéhez, ugyanis már egyre inkább az a jellemző, hogy az állatok vissza se mennek az erdőbe.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Attila