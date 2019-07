Szanyi Tibor maradhat, és tovább szervezkedhet

A szocialisták alelnöke, volt európai parlamenti képviselő megrovást kapott írásbeli kifakadásaiért, de a párt tagja marad, és szervezi saját mozgalmát.

Szanyi Tibor azután írt több nyílt levelet a szocialista párt állapotáról, hogy az európai parlamenti választáson szerzett egyetlen mandátumot nem neki, hanem Ujhelyi Istvánnak ítélte az MSZP választmánya. Leveleiben belterjes, korrupt, degenerálódó klubnak nevezte pártját, és baloldali fordulatot sürgetett.

Az MSZP etikai tanácsa megrovást szabott ki, noha

Tóth Bertalan pártelnök korábban megemlítette, hogy Szanyit Tibort akár ki is zárhatják.

Szanyi Tibor tehát az MSZP tagja marad, és annak belső platformjaként szervezheti Bal Blokk nevű mozgalmát. Ennek színre lépését augusztusra ígérte.

Szanyi Tibor korábban az InfoRádiónak cáfolta, hogy azért indítana mozgalmat, mert megsértődött. "A magam részéről én ezt a sztorit olyan értelemben elengedtem, hogy

én nem görcsölök ezen"

– fogalmazott.

A szocialista politikus szerint pártvezetésnek le kellett volna mondani az EP-választási vereség után.

"Este 10 órakor a választás északján volt egy elnökségi ülés. Én ott is kifejtettem, hogy »gyerekek, ilyen nincs, le kell mondani, ilyen nincs, hogy nem mondunk le. Készítsünk egy menetrendet, hogy hogyan vonjuk le a konzekvenciákat ebből az egész dologból.« Na ez egy nap után odáig fajult, hogy az elnökség nem mond le, mindenki a helyén van és küzdünk tovább ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazzal a fegyvernemmel. Nekem ez a legnagyobb lelkiismereti problémám, hogy megértessem az MSZP vezetőivel, hogy nem lehet azt folytatni, ne reménykedjünk, hogy majd a változatlanságtól valami megjavul. Az emberek, amiért elfordultak tőlünk, ugyanezért nem fognak visszafordulni hozzánk" – fogalmazott.

Szanyi Tibor nem értett egyet azzal sem, ahogy a szocialisták egyetlen európai parlamenti mandátumáról döntöttek.

"Olyasmit döntettek el a választmánnyal, ami így is, úgy is bekövetkezett volna. Tehát, ha a választmány nem dönt, akkor szépen sorban megy tovább a lista. Ami nálam úgymond az utolsó csepp utáni volt a pohárban az az, hogy még egy ilyen traumatikus helyzetben is ez

a jelenlegi pártstruktúra nem képes válaszolni sem az őt érő impulzusokra, sem pedig a társadalomban lezajló folyamatokra

– fogalmazott Szanyi Tibor, hozzátéve: – egy hatalmas, valaha kormányzó párt 6,6 százalékra azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, megyünk tovább?"

AZ MSZP-ben az önkormányzati választások után, vagy jövő nyáron lehet tisztújítás.

Nyitókép: MTI Fotó: Kallos Bea