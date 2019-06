Nem csak a bankokat érinti az október végéig meghosszabbított adategyeztetési határidő - a nap hírei

Nemcsak a bankokat, hanem az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztárakat, biztosítókat és befektetési szolgáltatókat is érinti az október végéig meghosszabbított adategyeztetési határidő. A jegybank közleménye szerint az Országgyűlés keddi határozatában azt is előírta, hogy az érintett ügyfeleket 3 napon belül tájékoztatni kell. A személyes ügyintézésen túl postai vagy e-mailes, esetleg netbanki, vagy élő videós azonosítás is lehetséges. A bankszövetség üdvözli az adategyeztetési határidő módosítását, ugyanakkor azt kéri a vállalati és lakossági ügyfelektől, hogy minél előbb tegyenek eleget a kötelezettségnek.

Karácsony Gergely nyerte az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás második fordulóját, így ő lesz Tarlós István kihívója az őszi önkormányzati választáson. Az MSZP-Párbeszéd jelöltje 33 ezer 350 érvényes szavazatot kapott. A második helyen Kálmán Olga, a DK támogatásával indult független jelölt végzett 25 ezer 93 szavazattal. A Momentum színeiben indult Kerpel-Fronius Gábor 9.792 szavazatot kapott. Összesen 68.240 érvényes voksot adtak le. Karácsony Gergely azt mondta: két rivális jelöltjét is bevonja a kampányba és az előválasztás esélyt adott a kormánypárt leváltására Budapesten. A két rivális jelölt gratulált Karácsony Gergelynek, akit készek támogatni. Tarlós István főpolgármester az atv. hu kérdésére azt mondta: gratulál Karácsony Gergelynek, neki szurkolt, de a részvételi arány nem tanúskodik elsöprő leváltó hangulatról.

Egyhangú döntéssel választották meg a kormánypártok kerületi polgármesterjelöltjeit a Fidesz fővárosi választmányának ülésén. A döntés értelmében minden hivatalban lévő kerületi polgármester elindul az őszi önkormányzati választáson, ezen felül a 13. kerületben Bagdy Gábor, a 14. kerületben Rozgonyi Zoltán, a 15. kerületben Pintér Gábor, a 19. kerületben Dódity Gabriella lesz a kormánypártok jelöltje. A 20. és a 22. kerületben később születik döntés a jelöltekről. A Fidesz fővárosi választmánya ismét Kocsis Mátét választotta a párt budapesti elnökévé.

Varga Judit, uniós kapcsolatokért felelős államtitkárt jelöli igazságügyi miniszternek a kormányfő, miután Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben. A Miniszterelnöki Sajtóiroda tájékoztatása szerint Trócsányi László a magyar kormány jelöltje az év második felében megújuló Európai Bizottság Magyarországot illető biztosi tisztségére is. A miniszterelnök már egyeztetett a jelölttel. A jövőben a Varga Judit vezette igazságügyi tárcához tartoznak a kormányon belül az európai uniós ügyek is.

Mindössze három négynapos hétvége lesz a következő évben. A Magyar Közlönyben megjelent a jövő évi munkaszüneti napok körüli munkarendet szabályozó pénzügyminiszteri rendelet. Ebből az derül ki, hogy az eleve 4 napot adó húsvét mellett az augusztus 20-i és a karácsonyi héten lesz négy szabadnap egyben. Az itt kapott pihenőnapot augusztus 29-én és december 12-én szombaton kell ledolgozni. Három szabadnapot hoz a pünkösdön kívül május elseje és október 23-a is. Március 15-e és November elseje vasárnapra esik, így ott nem jut extra szabadnap.

A horvát Marija Pejcinovic Buric-ot választották meg az Európa Tanács új főtitkárának. A strasbourgi székhelyű páneurópai intézmény parlamenti közgyűlése azt közölte: a horvát külügyminiszter, az Európai Néppárt jelöltje 159, riválisa, Didier Reynders belga liberális külügyminiszter 105 voksot kapott.

Egyórás találkozót tart Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken a G20-csoport csúcstalálkozója alkalmából - közölték Moszkvában. Az orosz államfő külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy a megvitatandó kérdések között lesz a kétoldalú kapcsolatok általános állapota, a hadászati stabilitás és a regionális konfliktusok is.

Eddig nem talált bűncselekményre utaló jelet a Notre-Dame-székesegyházban pusztító tűzvész ügyében a párizsi ügyészi hivatal. A közlemény szerint nem sikerült még meghatározni a tűz okát. A vádhatóság a gondatlanság lehetőségét nem zárja ki, így vizsgálódnak, hogy esetleg az elektromos rendszer hibája vagy egy nem megfelelően elnyomott cigaretta miatt csaphattak fel a lángok áprilisban a Notre-Dame-ban.

Németországban és Lengyelországban is megdőlt a júniusi melegrekord. A berlini meteorológiai szolgálat adatai szerint a német-lengyel határnál 38,6 Celsius-fokot mértek, egy Coschen nevű településen. Ennél melegebb eddig sosem volt még júniusban Németországban. A nyugat-lengyelországi Radzyń községben 38,2 Celsius-fokot mértek. A magas hőmérséklet miatt akadozik a vonatközlekedés.