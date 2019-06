Szétrobbant a formálódó ellenzéki összefogás Debrecenben

Aligha lesz teljes ellenzéki összefogás a második legnagyobb magyarországi városban az őszi önkormányzati választásokon. A Demokratikus Koalció azt állítja, ki akarják szorítani a többiek az együttműködésből.

"Január óta heti rendszerességgel tárgyalunk, de hát kicsi ez a város, már a kezdetek óta olyan információim voltak, hogy bizonyos pártok nem abban érdekeltek, hogy együttműködjünk, hanem hogy létrehozzanak egy saját egységet huszonegyedik századi pártok néven, ami valljuk be, nonszensz, hiszen ha van huszonegyedik századi párt, az a DK" - mondta el az InfoRádióban Varga Zoltán, a DK debreceni képviselője. Szerinte az "óbaloldalnak" tartott szervezeteket egyszerűen ki akarják hagyni.

A Momentum és a Jobbik nyilatkozataiból közben úgy tűnik, inkább a DK akarná őket "kint látni" a körből, amire reagálva Varga Zoltán elmondta, szó sincs hasonlóról.

"Lehet érzékelni, mi folyik itt. A Jobbik már sokkal hamarabb kiszállt a buliból, el sem tudtunk jutni odáig velük, hogy arról beszéljünk, mik az elképzelések... A feltételezés is nonszensz. Pokoli erőfeszítés akár csak ezt a kis csapatot is együtt tartani" - húzta alá Varga Zoltán, aki nem érti, hogy nem tud számolni minden ellenzéki erő.

A DK-nak így maradhat a Párbeszéd, az MSZP és a Szolidaritás. Ők tárgyalnak, de értékelik a helyzetet, hogy mit lehet most tenni.

Az InfoRádió a Momentum debreceni elnökétől, Mikola Gyula Márktól megtudta, a fiatal párt valóban jelezte, nem akar tovább tárgyalni "a tárgyalóasztalnál lévő feloldhatatlan ellentét miatt".

Szerinte az a légkör, ami korábban jellemezte a tárgyalásokat, nincs már meg, de a Momentum így is nyitott egy minél szélesebb körű összefogásra.

"Többpárti rugalmasságra van szükség,

minden szereplőnek áldoznia kell, alkalmazkodni képes jelöltekre van szükségünk, akiket a teljes ellenzék támogathat. Ehhez kompromisszum kell. Ha minden párt enged az érdekeiből, újra le lehet ülni"

- fejtette ki.

Arról, hogy a Momentum is engedne-e álláspontjából, azt mondta: a Momentum még tárgyalás közben is jelentősen változtatott álláspontján, hogy legyen megoldás, és a pártnév is mindegy, ha a programpontokban meg tudnak egyezni.

