Már több száz ember hallgatott meg a rendőrség a dunai hajóbaleset ügyében - a nap hírei

Nem volt ittas és nem állt kábítószer hatása alatt a dunai hajóbaleset időpontjában a szállodahajó ukrán kapitánya - jelentette ki BRFK szóvivője. Csécsi Soma a vizsgálat és a kutatás körülményeit ismertető sajtótájékoztatón közölte: a Hableány utasai közül még három embert keresnek, Hozzátette, hogy megvannak a Hableány adatrögzítői, amelyeket lefoglaltak és szakértők bevonásával vizsgálnak.

Több bürokratikus eljárás egyszerűsítéséről és nemzetközi szerződésekről döntött a parlament. A változtatás értelmében illetékmentes lehet az útlevél cseréje akkor is, ha a chip nem működik. Újdonság, hogy az ilyen okmányon a lakcímet és a személyi azonosítót is rögzítik. A parlament négy nemzetközi szerződés kihirdetését is megszavazta, egyebek között a magyar-horvát katonai repülési és légvédelmi, továbbá a magyar-amerikai védelmi együttműködésről szóló megállapodást.

Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. A képviselők 166 igen szavazattal, öt nem ellenében és egy tartózkodás mellett fogadták el a parlament nemzeti összetartozás bizottságának javaslatát.

Átfogó költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Párbeszéd az oktatásról, a családtámogatásokról és az egészségügyről. Az ellenzéki párt beterjeszt egy Budapest-csomagot is 160 milliárd forint értékben - közölte Szabó Tímea társelnök. A párt frakcióvezetője az átverés és az elszegényedés költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét, amelyet holnap (szer) kezd tárgyalni az Országgyűlés. A Miniszterelnökség közleményben reagált, amelyben felhívja a figyelmet, Orbán Viktor és Tarlós István főpolgármester tavaly novemberben kötött megállapodására, amelynek 15 pontja összesen több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést jelent Budapestnek.

A Pedagógusok Szakszervezete öt pontban fogalmazta meg követeléseit a kormány felé, miután sem költségvetésben, sem pedig a köznevelési törvény tervezetében nem látják az ígért bérkorrekciót – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az érdekképviselet elnöke. Szabó Zsuzsa követelések közül kiemelte a tisztességes fizetést. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy 2015 óta a minimálbérhez igazítva a pedagógusok számára hátrányosan alakul a bérhelyzetük. Szabó Zsuzsa hangsúlyozta: az őszi akciósorozat mellett folytatják a tárgyalásokat a kormánnyal.

Kamatcsökkentést vagy eszközvásárlást helyezett kilátásba az Európai Központi Bank elnöke, ha az infláció elmarad a jegybank célkitűzésétől. A Mario Draghi által meglebegtetett újabb stimulus után az irányadó európai részvénypiacok erősödni kezdtek.

Magyar bankok egyes osztályzatait javította a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a K&H Bank hosszú távú forintbetét-besorolását egy fokozattal " emelte, és az osztályzat kilátását az eddigi pozitívról stabilra módosította. A Moody's ugyanilyen döntéseket hozott az Erste Bank Hungary (EBH) hasonló szintű besorolásairól.

Elégedetlen az Európai Bizottság az előzetes nemzeti energia- és klímatervekkel. Az uniós bizottság jelentésében megfogalmazott ajánlások szerint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások részesedése terén egyes tagállamoknak mérhető, megvalósítható, reális és határidőhöz kötött célkitűzéseket kell megállapítaniuk.

Megtartották a brit Konzervatív Párt vezetőválasztásának második fordulóját. A legtöbb voksot ismét Boris Johnson volt külügyminiszter kapta és egy jelölt, Dominic Raab volt brexitügyi miniszter esett ki. A távozó Theresa May miniszterelnök pártvezetői tisztségéért tíz jelölt indult. A múlt csütörtöki első frakciószavazási fordulóban hárman estek ki, pénteken egy jelölt visszalépett, így a mai (kedd) második forduló után öten maradtak versenyben. A két utolsó szavazást szerdán és csütörtökön tartják.