Az Országgyűlés az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának felkérésére 166 igen szavazattal, öt nem ellenében és egy tartózkodás mellett döntött úgy, hogy

2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánítja.

Az erről szóló javaslatot a Nemzeti összetartozás bizottsága terjesztette a parlament elé. A testület elnöke, Pánczél Károly fideszes képviselő az indítvány május 28-i általános vitájában hangsúlyozta, hogy nem gyászévet akarnak meghirdetni.

"1920 után a kárpát-medencei magyarság öt, a mai állapotok szerint nyolc államban találta magát. Kisebbségi létben és egyre inkább megfogyatkozva. De az eltelt száz esztendőben is a nemzeti nyelv, az irodalom, a hitélet, a művészetek, a hagyományőrzés továbbélése révén a magyar identitás a magyar országhatárokon átívelően is tovább élt és tovább él napjainkban is. Ezeket az eredményeket is be kell mutatnunk az emlékévben " – emelte ki a politikus.

Az Országgyűlés

hozzájárult négy nemzetközi szerződés kihirdetéséhez is.

Az első Magyarország és Horvátország katonai repülésének gyüttműködéséről, a második az Európai Unió és Szingapúr között beruházásvédelemről, a harmadik a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság közötti fejlesztések ösztönzéséről, a negyedik pedig a magyar–amerikai védelmi megállapodásról szól.

"A korábbi dokumentum megújítását egyfelől az teszi szükségessé, hogy az 1997-es megállapodás több területen is elavulttá vált. Másik oka a jelenleg hatályban lévő megállapodás modernizálásának az, hogy a dokumentumnak a kidolgozása összefüggésben van a NATO keretében zajló fejleményekkel, és a vállalt kötelezettségeinkkel" – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a javaslat parlamenti vitájában.

A képviselők Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára

egyszerűsítettek néhány bürokratikus eljárást.

Az útlevél cseréje például akkor is illetékmentessé válik, ha az úgynevezett elektronikus tároló elem nem működik, az ilyet tartalmazó személyazonosító igazolványon pedig rögzítik a lakcímet és a személyi azonosítót. Hoztak egy törvényt az állattenyésztésről is. Nagy istván agrárminiszter előterjesztése az indoklás szerint segíti az ágazat versenyképességét és a biodiverzitás fenntartását.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd