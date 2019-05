Hajóbaleset a Dunán - minden pénteki esemény egy helyen

Szerda este negyed 10-kor összeütközött két hajó a Dunán a Parlamentnél: a Hableány nevű turistahajónak hátulról nekiment egy szállodahajó, felborította, majd maga alá gyűrte. Legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, 21 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Megszólalt az a személy, aki elsőként tárcsázta a segélyhívót. A Dunára mentőpontot építettek, egy búvár csütörtök este megpróbálta - sikertelenül - elérni a roncsot, amit kiemelni nagyon nehéz lesz és várhatóan csak napok múlva kerülhet sor a műveletre. A dél-koreai kormány türelmetlen, azonnali mentést követel.

Azóta újabb merülések történtek, zajlik a roncsfeltárás. A búvárok semmit sem látnak, és a zajló Duna nagy erővel áramló vizében dolgozniuk is nehézkes. A folyó szombat délután tetőzhet 601 centiméterrel, és az apadás nyomán hétfő délutánra lesz akkora a vízszint, mint amekkora a baleset idején volt, Kedd délutánra további 40 centimétert apad a várakozások szerint.

A pénteki merülésnél baj is történt: az egyik búvár beszorult odalenn, utána kellett küldeni egy másikat. Már a helyszínen vannak a dél-koreai katonai mentőcsapat tagjai is. A roncsfeltáró munkálatokat Hajdu János, a Terrorelhárító Központ (TEK) főigazgatója irányítja.

Pénteken bemutatták az első szonárképeket. Ezeken látszik, hogy a hajó az oldalán fekszik, legmagasabb pontja 2, legalacsonyabb 7,5 méterrel van a felszín alatt.

A meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását indítványozta a szerdai dunai hajóbaleset miatt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség. A kényszerintézkedésről a Fővárosi Törvényszék nyomozási bírája várhatóan szombaton dönt.

Megszólalt a Viking Sigyn őrizetbe vett kapitánya: a gyanúsítottként kihallgatott ukrán férfi tagadja, hogy szabályt szegett volna vagy bűncselekményt követett volna el. A gyanúsítással szemben panasszal élt. Az ügyvédei nevében nyilatkozó M. Tóth Balázs az InfoRádióval közölte: ügyfelük 44 éve hajóvezető, a "Duna egyik legtapasztaltabb hajóvezetője", balesetet soha nem okozott.

Az utat szervező iroda drasztikus lépéseket tett: visszatéríti a már befizetett budapesti utak árát, és lemondta az összes dunai hajóutat. Megszervezték az áldozatok utazását is. Sajtóhírek szerint a Very Good Tour iroda máris bepereli a katasztrófa okozóját - részletek itt.

Megtekintette a hajóbaleset helyszínét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter pénteken megtekintette a szerdai dunai hajóbaleset helyszínét.

A tragédia óta számos mécsest gyújtottak a rakparton, többen virágokat helyeztek el. Voltak olyan külföldi fültanúi a Hableány tragédiájának, akik a Margit hídon sétálva hallották a segélykiáltásokat. Amikor megtudták, mi történt, virágokkal mentek vissza a helyszínre. A Margit hídon folyamatosan gyűlnek a virágok, és sokan megállnak megnézni a búvárok munkáját is - galéria.

Valószínűleg nem volt "beszippantás", és elképzelhetetlen, hogy a nagy hajó nem látta a kicsit - elemezte a balesetről elérhető felvételeket az InfoRádióban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vasút-repülő-hajó tanszékének vezetőhelyettese, Simongáti Győző. Szerinte most az a legnagyobb kérdés, ami a videókon nem látszik, vagyis hogy miként kerülhetett a két hajó ilyen közel egymáshoz.

Júliustól lesz kötelező felelősségbiztosítást kötni az olyan hajókra, amelyek szerda este összeütköztek a Margit-hídnál, de most még csak ajánlott - mondta az InfoRádió megkeresésére a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, Lambert Gábor. Arról is beszélt, hogy utasbiztosítást viszont az utasoknak kell kötniük - ebben természetesen segíthetnek az utazási irodák is.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője megvizsgáltatná, hogy feltétlenül szükséges-e beengedni a nagy szállodahajókat a Duna belvárosi szakaszára, és érdemes-e engedélyezni nekik, hogy ott városnéző útra induljanak. Molnár Judit ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a hatalmas járművek sok jól fizető turistát hoznak, és magas kikötői díjat fizetnek.

Szerda és csütörtök

Az elsüllyedt hajón 33 dél-koreai turista utazott, kétfős magyar személyzettel. A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát a rendőrség kihallgatta és őrizetbe vette, majd kezdeményezte a letartóztatását. A tragédiáról két videófelvételt is közreadtak. A történteket ezekből, a hajózási adatokból és a rádióforgalmazásból, valamint a túlélők és szemtanúk beszámolóiból rekonstruálják.

Nyitókép: MTI//Balogh Zoltán