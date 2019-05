Hajóbaleset: korlátozni kellene a szállodahajókat

A szerda esti tragikus dunai hajóbaleset egyik érintettje egy szállodahajó, amelyből jó néhány megfordul a folyó fővárosi szakaszán. Molnár Judit szerint ez nem véletlen, mint mondta, Budapest szép város, és a legszebb arcát a Duna felszínéről tudja mutatni.

"Régóta foglalkoztatja a szakmát, hogy ezeknek a hajóknak a kikötői jó helyen vannak-e. Lehet, hogy szükség lenne a szabályozásra, de az is igaz, hogy

gazdasági szempontból nagyon hasznosak az országnak és a fővárosnak is, mert nagyon sok magyar szolgáltató áll a hajóvendégek rendelkezésére"

- mondta a szóvivő, és példaként említette, hogy azok a hajótársaság arculatát viselő autóbuszok, amelyekkel a vendégeket viszik különböző programokra, magyar vállalkozások tulajdonai, csak a hajótársasággal kötött szerződés alapján ezzel az egyedi külsővel kell megjelenniük.

Molnár Judit szerint hiába kínálnak all inclusive-szolgáltatást ezek a hajók, nagy igény van az utasok részéről, hogy el is hagyják a hajót, és ismerkedjenek a várossal. Hosszabb, akár egy- vagy kétnapos kirándulásokat is szerveznek nekik, sőt az is jellemző, hogy meghosszabbítják a tartózkodásukat, és egy budapesti szállodában töltenek még néhány éjszakát.

"Jelentős fogyasztást és költést jelent ez a vendégkör, és ott van még kikötői díj is"

- mondta a Magyar Utazási Irodák Szövetségének képviselője.

Vendégből pedig egyre több van, a szállodahajók egymás mellett horgonyoznak végig a belvárosi Duna-parton, és mellettük még ott vannak a városnéző hajók, a BKK-járatok. Ennek ellenére Molnár Judit úgy látja, a terhelést egyelőre a Duna bírja, azt viszont

meg kellene vizsgálni, hogy valóban szükséges-e, hogy mondjuk a Vigadó előtt parkoljanak ezek a hajók.

"Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a nagy szállodahajók a Dunán városnéző túrákra indulhassanak-e. Lehet, hogy a városon kívül lehetne parkoltatni ezeket, és a kisebb hajókkal szervezni a városnézéseket" - mondta a szóvivő.

Előzmények

Szerda este negyed 10-kor összeütközött két hajó a Dunán a Parlamentnél: a Hableány nevű turistahajóba hátulról beleütközött egy szállodahajó, felborította, majd maga alá gyűrte. Éjjel fél 1-kor a mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, 21 embert pedig nagy erőkkel keresnek. A Dunára pontont építettek, egy búvár csütörtök este már lemerült a roncshoz, de kiemelni nagyon nehéz lesz.

Az elsüllyedt hajón 33 dél-koreai turista utazott, kétfős magyar személyzettel. A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát a rendőrség kihallgatta és őrizetbe vette, majd kezdeményezte a letartóztatását. A tragédiáról két videófelvételt is közreadtak. A történteket ezekből, a hajózási adatokból és a rádióforgalmazásból, valamint a túlélők és szemtanúk beszámolóiból rekonstruálják.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán