Hajóbaleset: kemény döntést hozott a koreai utazási iroda

A szerdai dunai hajóbalesetet szenvedő koreai turistacsoport utazását szervező Very Good Tour iroda máris bepereli a katasztrófa okozóját - írja a Korea Times. A lap szerint az utazási iroda a Viking Sigyn tulajdonosa és üzemeltetője ellen is jogi eljárást kezdeményez, de először megvárja az elsődleges vizsgálatok lezárását. Az egyelőre még nem dőlt el, hogy közvetlenül az iroda vagy a biztosítója indítja majd el a kártérítési igényt.

A Very Good Tour az áldozatok hozzátartozóinak utazását is megszervezte, pénteken 43 ember indult el Dél-Koreából Budapestre.

Az utazási iroda forgalmán igencsak meglátszik a baleset, szerda óta sorozatban mondják le a foglalásokat az ügyfeleik, az új jelentkezők száma pedig a felére esett. A kelet-európai utakra befizetőknek minden költség nélkül visszaadják a pénzüket.

A Very Good Tour azt is bejelentette, hogy határozatlan időre felfüggeszti a programjai közül a dunai hajózást, de ugyanígy döntött több más, Budapestre utaztató koreai iroda, így a Hana Tour, a Mode Tour és a Yellow Balloon Tour is. Helyette éjszakai városi sétát ajánlanak a vendégeiknek.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi