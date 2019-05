Tálas Péter: addig üzengetnek egymásnak a Közel-Keleten, míg szikra nem lobban

Tálas Péter elmondta: egyelőre szimbolikus fenyegetések vannak Irán és az Egyesült Államok között, ugyanis a két ország nem tárgyal egymással és néha furcsa módon üzengetnek egymásnak. A külpolitikai szakértő kiemelte: a Forradalmi Gárdát Washington terrorszervezetnek minősítette. Ez azért is egyedülálló, mert eddig állami szervezetet soha nem tekintettek terroristának. Az irániak válaszként a közel-keleti amerikai parancsnokságot vádolták hasonlóval.

Hangsúlyozta:

addig fognak így üzengetni egymásnak, amíg ebből egy szikra nem lesz, miközben senki nem akar háborút.

Se az Egyesült Államok, se Izrael, se Szaúd-Arábia nem akar harcot, mégis mindenki a saját akaratát akarja másra erőltetni. Tálas Péter elmondta: a nemzetközi politikában ez nem szokás, mindig valamiféle kompromisszumra kell törekedni.

A szakértő szerint az Egyesült Államoknak nem tetszik, hogy Irán egy középhatalom lett a közel-keleti térségben.

Komoly haderőreform zajlik

A NATO-szerződések előírják, hogy a tagországoknak is meg kell tudni védeniük a saját területüket, ezért fontos a haderőreform és a nehézdandár kiállítása - hangsúlyozta Tálas Péter. Kifejtette: a Magyar Honvédség az elmúlt 25 évben többnyire alulfinanszírozott volt, de most úgy tűnik, hogy van egy szerencsés egybeesés. Van megfelelő ellenségkép, tehát a NATO számára Oroszország viselkedése és az ezzel kapcsolatos kihívások, van pénz, és van egy politikai akarat, belpolitikai is, nemzetközi is, különösen a térségünkben kezdett mindenki nagyon komoly haderőreformba - fejtette ki.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor