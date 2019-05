Helyek, ahol mostantól elég a turistákból

Korlátozásokat vezettek be a horvát hatóságok a Plitvicei-tavaknál, hogy az UNESCO ne vegye le a világörökségi listáról a túlzsúfolt területet; érkezés előtt legalább két nappal regisztrálni kell a neten, pontosan megadva a belépés helyét és óráját, amitől számítva egy órán belül be kell lépni a területre.

A parkba mostantól naponta legfeljebb 10 ezer embert engednek be.

A jegyárakat már tavaly megemelték.

Az InfoRádiónak nyilatkozó természetvédelmi szakértő egyetért a szigorítással - a tavakat 2018-ban kétmillió ember kereste fel, ennyi ember nagyon nagy károkat tud okozni.

"Ha egy idős fának a tövét a földbe tapossák az emberek, és ez évtizedeken keresztül történik, akkor újra összetömörödhet a talaj, a fa pedig nem kap elég vizet"

- fogalmazott Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi programjának vezetője.

Hollandiában is elég volt a sok turistából. Az ország idegenforgalmi hivatala bejelentette, hogy többé nem reklámozza magát turisztikai célpontként külföldön, mert tavaly 19 millióan nyaraltak náluk,

2030-ra pedig a számítások szerint 29 millióan fogják tönkretenni a csatornákat, a szélmalmokat és a tulipánmezőket.

A hollandok most azzal kísérleteznek, hogy a hozzájuk érkezőket a kevésbé felkapott látványosságokhoz irányítják - ezt a szakemberek is jó ötletnek tartják.

A tömegturizmus ellen a világ egyre több pontján lázadnak fel a helyiek, dacára annak, hogy bevételeik nagy részét éppen ennek köszönhetik. Velencében, Barcelonában és Dubrovnikban is létszámkorlátozást vezettek be, illetve fizetős a belépés a legzsúfoltabb helyekre. Így is sokszor még ellene tüntető lakosokba botolhat a turista.

Évekig tart a regeneráció Még két évig zárva marad a turizmus előtt a meseszép thaiföldi Maya-öböl, amely A part című, Leonardo di Caprio főszereplésével készült hollywoodi kalandfilmből vált világhírűvé. Már korábban is arra számítottak, hogy évekre lehet szüksége a korallzátonyoknak, a mangroveligeteknek és magának a homokos strandnak a teljes felépüléshez. A Phi Phi-sziget déli részén fekvő, sokáig felfedezetlen strandot tavaly júniusban zárták le négy hónapra, hogy a turistaáradat által tönkretett élővilága regenerálódhasson. Az újranyitást azonban végül meghatározatlan időre elodázták, hogy időt adjanak az ökoszisztéma újjáépülésére. A környező tengerparti üdülőhelyekről naponta hatezren keresték fel az érintetlen öblöt azóta, hogy 2000-ben világszerte bemutatták a Leonardo DiCaprio-féle filmet. Az újranyitás után korlátozni fogják a látogatók számát az öbölben, ahol motorcsónakok sem horgonyozhatnak többé.

Nyitókép: Pixabay.com