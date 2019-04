Nagy változások jönnek a Velencei-tónál

Elsőként a sukorói evezőspályánál fejezhetik be a partfal rekonstrukcióját, mert ősszel ezen a területen evezős-világbajnokságot rendeznek. Zajlanak a munkálatok a sukorói szabadstrandnál is, a sukorói kikötőben, a nyugati partszakaszon, a Drótszamár kemping partfalánál, valamint a velencei Déli kanyari kikötő és hajóállomás területén - írja a feol.hu.

A velencei csónakkikötőnél elbontották a hullámtörőt és folynak az agárdi Park Strand kemping partfalának kiviteli munkálazai is, illetve a Béke utcai kikötő partvédő művének elbontása is megkezdődött. Döntően a nem strandterületnek számító szakaszokon folynak most a munkák.

A vendégmólók visszaépítésére keresik pénzt, mert azt uniós forrásból nem lehet finanszírozni. Hazai forrásokat kell bevonni, mert több mint 1400 folyóméter vendégmóló visszaépítését tervezik. A tervek már elkészültek, a kormány elé benyújtani kívánt, horgászturisztikai fejlesztést tartalmazó dokumentációs anyag is 95 százalékos állapotban van. A projektből kimaradt munkálatokra tervezett költségvetés egymilliárd forint, amelyben a vendégmólók visszaépítésén túl egyéb fontos feladatok megvalósítása is szerepel: többek között a korábban kimaradt szakaszoknál a partfal kiépítése, helyreállítása, illetve igény mutatkozott sólyák kialakítására is.

