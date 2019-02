Illegális trófeavadászat Magyarországon

Megkezdődött a gím- és dámbikák tavaszi agancsváltása. Az új korona építése több hónapig is eltart, ezalatt startol az engedély nélküli agancsgyűjtés időszaka is. Ez a tevékenység a vadászati törvény szerint jogosulatlan vadászatnak minősül, és pénzbírsággal sújtható.

Az elhullajtott agancs kizárólag engedéllyel gyűjthető. Ha valaki talál ilyet, azt a helyi vadásztársaságnak kell beszolgáltatnia. Eltulajdonítása lopásnak, szabálysértésnek minősül

– írja a Kisalföld.

Az illegális agancsgyűjtők a tiltás ellenére csoportosan járják az erdőket, hajtják a szarvas rudlikat, csapatokat, hogy a bikák agancsa mihamarabb leváljon.

Nem ritkán kutyákkal figyelik a csapatokba verődött vadakat, és a sűrű, fás helyek felé terelik az állatokat, hogy az ágakban elakadva elhullajtsák a hímek a fejdíszüket – írja a lap.

Ez a tevékenység azért is tilos, mert a szarvasok gyakran vágtatva tesznek meg több tíz kilométert, keresztezve az országutakat is. A közútra kirohanó állatok azonban súlyos baleseteket okozhatnak. Az autósoknak a szokottnál is óvatosabban érdemes ilyenkor haladni a vadak miatt.