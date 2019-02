Választ várnak Varga Mihálytól a szakszervezetek – a nap hírei

Iskolai keretek között és egyénileg is eljuthatnak külföldi nyelvtanfolyamokra majd a középiskolások - jelentette ki a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a családvédelmi akciótervben meghirdetett kétszer két hetes külföldi nyelvtanulási lehetőség abban segít, hogy ne csak az alapokat tanulják meg a diákok, de meg is merjenek szólalni az általuk tanult idegen nyelven. Szólt arról is, hogy szeptembertől csökkeni fog a tankönyvi kínálat, de minden kerettantervhez lesz választék.

A családvédelmi akciótervről és a brüsszeli intézkedésekre adható válaszokról volt szó a Balatonalmádiban szerdán kezdődött, 3 napos Fidesz-KDNP frakcióülés 2. napján. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője megismételte: a kormánypártok továbbra is elutasítják az unió javaslatait, így a kötelező kvótát, a határvédelem jogának gyengítését, a migránsvízum bevezetését. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a családvédelmi akciótervről azt mondta: az nem csupán a családokat segíti, hanem a demográfiai helyzetet is javítja.

Tavaly az uniós átlag háromszorosával növekedett a magyar gazdaság - hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Varga Mihály a legújabb GDP-adatokat kommentálva az M1-en azt mondta: az építőipar, a termelő szektorok és a szolgáltatások területén végrehajtott gazdaságpolitikai intézkedések, a béremelésekkel, a munkahelyteremtéssel és a lakossági fogyasztás erősödésével együtt 2018-ban jelentősen fokozták a gazdaság lendületét. A KSH első becslése szerint Magyarország bruttó hazai terméke 4,8 százalékkal nőtt tavaly, a negyedik negyedévben pedig 5 százalékos volt a bővülés.

Az érdekegyeztető fórumok átalakítását és megújítását javasolja a pénzügyminiszternek írt levelében három szakszervezeti konföderáció. Kuti László az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség elnöke az InfoRádiónak elmondta: szeretnék elérni egy olyan érdekegyeztető fórum létrehozását, ahol a gazdaságot, a munka világát érintő általános kérdésekről lenne szó. Emellett a munka törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatát és egy rugalmasabb nyugdíjrendszer kidolgozását is javasolják. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 30 napon belül szeretne választ kapni Varga Mihálytól.

A minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló szabályok betartását ellenőrzi februárban az adóhivatal és a Munkaügyi Hatóság. A gazdálkodók tevékenységétől független ellenőrzések célja, hogy a foglalkoztatók betartsák a kormányrendelet bérekre vonatkozó előírásait, és ne sérüljenek a munkavállalók munkabérhez kapcsolódó garanciális jogai. A hatóságok kiemelten ellenőrzik még a munkaerő-kölcsönzési tevékenységgel foglalkozókat és az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség betartását.

Magyarországon jön létre a regionális különleges műveleti erők parancsnoksága - jelentette be a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor a NATO tagállamok védelmi miniszteri ülése után Brüsszelben elmondta: az egység magyarországi elhelyezéséről a horvát, a szlovén és a szlovák tárcavezetővel írt alá együttműködési megállapodást. Hangsúlyozta: a parancsnokság 2021-től képes lesz kezelni a keletről és délről érkező kihívásokat, valamint hozzájárul a NATO kollektív biztonságához.

Veszélyesnek nevezték Oroszország rakétarendszerét a transzatlanti biztonságra brüsszeli tanácskozásukon a NATO tagállamok védelmi miniszterei. Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára a kétnapos ülés után azt közölte: a tagországok felszólították Moszkvát: teljesítse a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi nukleáris eszközökről szóló nemzetközi szerződés 1987-ben vállalt feltételeit. A NATO afganisztáni missziójáról elmondta: egyik kulcsfontosságú feladatuknak tekintik az ország békés jövőjének alakítását.

Elutasította a brit alsóház a kormány javaslatát arra, hogy a képviselők erősítsék meg a kormányzati Brexit-stratégia támogatását. Az alsóház 303-258 arányban vetette el a szimbolikus beterjesztést. A szavazásnak semmiféle jogilag kötelező erejű következménye nincs. Az alsóház január 29-én hatalmazta fel a brit kormányt arra, hogy kérje az Európai Uniótól a Brexit feltételeiről tartott, a tavaly novemberi megállapodással lezárult tárgyalások újbóli megnyitását. Az uniós vezetők rendre elzárkóznak ettől.