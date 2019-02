Központi írásbeli felvételi: megvannak az eredmények – hogyan tovább?

Egyelőre csupán a központi írásbeli eredményei vannak meg – tájékoztatott Pongrácz László az InfoRádióban. A főosztályvezető hozzátette:

a következő lépés az iskolákba történő jelentkezés, melynek határideje február 18-a.

Ezt a jelentkezést a 8. évfolyamosoknak az oktatási intézmények intézik, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba pedig az Oktatási Hivatal honlapján található felületen kell jelentkezni.

Pongrácz László azt javasolja a felvételizőknek, hogy

a központi felvételi eredményét figyelembe véve, az esélyeket reálisan szemlélve adják be a jelentkezésüket „olyan iskolákba, ahova esélyük van felvételt nyerni”.

A főosztályvezető kiemelte: több iskolába is be lehet adni egyszerre a jelentkezést, sőt tanácsos is. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint sikeres szokott lenni a tanulók választása, hiszen 77 százalékuk az első helyen megjelölt középiskolai intézménybe, 94 százalékuk pedig az első három valamelyikébe jutott be.

Február 18-a után kezdődik az oktatási intézmények saját felvételi eljárása, melyben összevetik a hozzájuk jelentkezők eredményeit, egyes iskolákban pedig szóbeli fordulót is tartanak. Március 21-22-én ezen eredmények tudatában még lehet módosítani a jelentkezésen, az eljárás április 30-án ér véget, „ekkorra mindenki tudni fogja, hogy mely iskolába nyert felvételt”.

Beiratkozni pedig június 20. és 22. között tudnak a diákok.

Pongrácz László hozzátette: a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba felvételiző diák arról is dönthet, hogy mégis az általános iskolában folytatja tanulmányait.

Nyitókép: Rosta Tibor