Felülvizsgáltatná a munka törvénykönyvét a Liga Szakszervezetek elnöke

Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke arról is beszélt, hogy egy esetleges sztrájk megszervezése a jelenlegi szigorú jogszabályi feltételek között nehéz feladat, mert a kötelező egyeztetési folyamat mellett a még elégséges szolgáltatásokban is meg kell állapodni.

Hozzátette, felelős szakszervezeti vezetők jogellenes sztrájkra nem buzdítják a munkavállalókat, hiszen annak nagyon komoly kártérítési következményei vannak.

- hangsúlyozta Mészáros Melinda.

Felülvizsgálnák a munka törvénykönyvét

A Liga szakszervezetek elnöke arról is beszélt az InfoRádióban, hogy többször jelezték: indokoltnak tarják a 2012 óta eltelt joggyakorlat figyelembevételével a munka törvénykönyvének teljes revízióját. Megfogalmaztak ezzel kapcsolatban egy 50 pontos javaslatcsomagot, erről a munkaadói oldallal már tárgyaltak, most azt várják, hogy a kormányzat is nyilvánítson véleményt.



A Liga elnöke szerint a munkaidőkeret és a rendkívüli munkavégzés mértéke két olyan kiemelt eleme a felülvizsgálandóknak, amely nagy hangsúlyt kapott az elmúlt hónapokban, de ezeken túl is vannak olyan problémák, amelyekkel a korábbi években már találkoztak.