Közlekedő Tömeg: a HÉV-szerelvények felújítása csak tűzoltás

Lesz elég HÉV idén is ahhoz, hogy továbbra is a megszokott menetrend szerint közlekedhessenek – írta a hét elején a közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, hozzátéve a 60 éves vonatok pótlására felgyorsítják a forgalomból átmenetileg kivont fiatalabb motorkocsik felújítását. A tartalék szerelvények első darabja már el is készült, és menetrend szerinti vonatként közlekedik. A vezérigazgató szerint a szerelvény átfogó felújításon esett át, a forgóvázak, a kocsiszekrény, az áramkörök, az utastér és az utasbiztonság is korszerűsítésre került. Hegyi Zsolt beszámolója szerint a felújított szerelvény előzőleg a H7-es HÉV vonalán közlekedett, így oda is kerül vissza, ami azt jelenti, hogy a többiekhez hasonlóan a csepeli vonalon is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással közlekedik majd az új évben is.

A Közlekedő Tömeg Egyesület elnökségi tagja szerint a járművek felújítása csak tűzoltás lehet, hiszen jelenleg látóhatáron sincsen a HÉV-járműbeszerzés. Megjegyezte: azok a járművek, amikkel a 60 éves, idén a forgalomból kivonandó közlekedési eszközöket pótolni akarják, több mint 50 évesek, vagyis 5-6 év múlva ugyanannál a problémánál fogunk tartani, mint most, csak már nem lesznek fiatalabb járművek, amiket adott esetben forgalomba lehet állítani. „Tehát ennek a problémának a hosszú távú és megnyugtató rendezése továbbra sem látszik, és ez valószínűleg arra is utalhat, hogy a jelenlegi közlekedési kormányzatnak elképzelése sincsen arról, hogy a HÉV-ekkel mit szeretne kezdeni” – fogalmazott az InfoRádióban Király Bence.

Szerinte az is kérdés, hogy miért ütemezték úgy a járművek karbantartását, hogy felmerülhessen az, hogy nem lesz elég szerelvény a jelenlegi menetrend tartásához. A szakértő szerint a szerelvények felújításával ugyan időt nyer a MÁV-csoport, az esetleges új járművek közbeszerzési eljárása is több éves folyamat lenne. „Ezeknek a közbeszerzési eljárásoknak az átfutása nem néhány nap, vagy néhány hét, hanem ideális esetben is legalább öt év, tehát ezeket még az idén le kéne folytatni mindenféleképpen” – mondta a Közlekedő Tömeg elnökségi tagja, emlékeztetve: csak a szentendrei HÉV-et egy év alatt nagyjából 140 millió utas használja, míg a teljes MÁV hálózat 160 millió utast szállít.