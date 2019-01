Rafinált ajánlattal szólítanak le gyerekeket Sopron utcáin

Két nő szólítja le napok óta a soproni iskolák környékén a kiskamaszokat - anyukájuk telefonszámát elkérve - azzal a szöveggel, hogy ajánlatot tegyenek nekik: médiasztárt csinálnak a gyermekükből. Több szülő felháborodva beszélt a történtekről a Kisalföld munkatársának. Mint mondták,

hiába kötik a gyermekek lelkére, hogy ne álljanak szóba az utcán idegenekkel és ne adjanak ki adatokat, mégis megtörténik az eset.

A gyerekeket leszólítók azzal a szöveggel jönnek, hogy társaságuk hozzásegíti a kiskorúakat a híressé váláshoz, erre pedig, ahogy a szülők fogalmaznak, "ugranak" a kamaszok.

Az egyik panaszos szülő, Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem pedagógiai karának neveléstudományi és pszichológiai intézetében oktat. Szerinte utcán leszólítani kiskorúakat tisztességtelen;

olyan környezetben kéne meghirdetni a lehetőséget, ahol például anya és lánya együtt dönthetnének, ehelyett azt a korosztályt szólítják meg, akik életkorukból eredően is sérülékenyebbek,

befolyásolhatóbbak, ahol a kortársvélemény éppen fontosabb, mint a családi minta. Ráadásul egy ilyen ajánlat ebben az "utcai formában" könnyen generál családi konfliktust is.

Az ajánlat híre már a Facebookon is terjed, de úgy tűnik, hogy

amíg nem erőszakos vagy megfélemlítő, addig az ilyen ajánlat nem törvénysértő.

Az ilyen lehetőségeknek - mint a lap írja - része egy úgynevezett felkészítő tanfolyam, aminek borsos ára van.

A toborzócéget is megkereste a lap, amely azt a választ kapta, hogy más termékeknél is elterjedt ez a népszerűsítési forma, például kávét is lehet az utcán kóstoltatni, amin nem akad ki senki.

